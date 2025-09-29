Зеленски: Русия използва танкери за изстрелване на дронове срещу европейските страни

Руснаците използват танкери за изстрелване на дронове срещу европейски страни. Това каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение вчера, позовавайки се на данни на военното разузнаване.

"Особено важно е санкциите да ударят силно руската търговия с енергия и цялата инфраструктура на руския танкерен флот. Особено след като сега има разузнавателна информация, че руснаците използват танкери за изстрелване и контрол на дронове, които се изстрелват срещу европейски страни. Това е още едно доказателство, че Балтийско море и други морета трябва да бъдат затворени за руски танкери, поне за сенчестия им флот", каза президентът.

Още: Зеленски: Унгария си играе много опасно с огъня като разузнава на наша територия с дронове

Припомняме, че в нощта на 10 септември поне 19 руски дрона влетяха в небето над Полша, а през миналата седмица имаше редица инциденти с дронове в страни от ЕС. Няколко летища в Дания, както и летището в Осло, бяха затворени, след появата на дронове. На 27 септември пистата на летище Схипхол, главното летище в Нидерландия, беше затворена, след като там също бе забелязан дрон. Летище Вилнюс в литовската столица преустанови дейността си на два пъти в петък заради опасност от дронове.

Още: Зеленски: Да се ​​отнасяш цивилизовано с нецивилизованите е грешка