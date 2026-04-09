Зеленски: Русия помага на Иран срещу САЩ, но Тръмп игнорира това

09 април 2026, 13:51 часа
Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че САЩ са игнорирали убедителни доказателства, че Русия помага на Иран да атакува американските бази в Близкия изток. Доказателствата са били подминати, защото САЩ „се доверяват“ на Путин, става ясно от изказването на Зеленски.

Руски военни сателити са фотографирали критична енергийна инфраструктура в Персийския залив и Израел, както и местоположението на американските военни бази в целия регион, и са предали тези данни на Иран за последващи атаки, казва Зеленски, цитиран от The Guardian и "Европейска правда".

„Казах това публично. Чухме ли реакцията на САЩ към Русия, че трябва да спрат това? Проблемът е, че те се доверяват на Путин. И това е тъжно“, каза Зеленски. 

Елена Страхилова
