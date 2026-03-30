Зеленски с отговор до Rheinmetall: Всяка домакиня може да ви бъде изпълнителен директор

30 март 2026, 13:24 часа 496 прочитания 3 коментара
Снимка: Getty Images
Украинският президент Володимир Зеленски отговори на коментарите на главния изпълнителен директор на "Rheinmetall" Армин Папергер, който преди два дни нарече украинските производители на дронове "домакини с 3D принтери", обяснявайки, че украинските разработки са под нивото на големите отбранителни компании.

В разговор с журналисти Зеленски определи изявлението на Папергер като странно.

"Ако всяка домакиня в Украйна може да произвежда дронове, тогава всяка домакиня може да бъде главен изпълнителен директор на Rheinmetall. И поздравявам нашата украинска отбранителна промишленост за това ниво, това високо ниво", каза той.

"Честно казано, според мен, днес трябва да се конкурираме не с реторика, а с технологии и резултати. А ние демонстрираме резултатите от тези технологии всеки ден на бойното поле, на земята, във въздуха и, знаете ли, и в морето", добави президентът.

Смятам, че сме уникални; само ние имаме съответния опит, посочи още Зеленски.

Припомняме, че от "Rheinmetall" се извиниха за думите на Папергер и изрично подчертаха, че способността на украинците да развиват иновации в безпилотните системи е впечатляваща.

Елена Страхилова
