Зеленски с отговор до Rheinmetall: Всяка домакиня може да ви бъде изпълнителен директор

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на коментарите на главния изпълнителен директор на "Rheinmetall" Армин Папергер, който преди два дни нарече украинските производители на дронове "домакини с 3D принтери", обяснявайки, че украинските разработки са под нивото на големите отбранителни компании.

В разговор с журналисти Зеленски определи изявлението на Папергер като странно.

"Ако всяка домакиня в Украйна може да произвежда дронове, тогава всяка домакиня може да бъде главен изпълнителен директор на Rheinmetall. И поздравявам нашата украинска отбранителна промишленост за това ниво, това високо ниво", каза той.

Още: "Райнметал" завидя на украинските дронове, обявявайки ги за сглобени от домакини. Украйна ги постави на място*

"Честно казано, според мен, днес трябва да се конкурираме не с реторика, а с технологии и резултати. А ние демонстрираме резултатите от тези технологии всеки ден на бойното поле, на земята, във въздуха и, знаете ли, и в морето", добави президентът.

Смятам, че сме уникални; само ние имаме съответния опит, посочи още Зеленски.

Припомняме, че от "Rheinmetall" се извиниха за думите на Папергер и изрично подчертаха, че способността на украинците да развиват иновации в безпилотните системи е впечатляваща.