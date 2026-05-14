Пияни елени по пътищата: Френската полиция с предупреждение (ВИДЕО)

Френската полиция отправи предупреждение към шофьорите, призовавайки ги да бъдат бдителни заради дивите животни, които се хранят с ферментирали плодове.

По-специално такива случаи се наблюдават сред елените, които губят пълен контрол над действията си, започват да се въртят в кръг, хвърлят се по земята и могат да станат опасни, ако изскочат на пътното платно.

Police in France are warning drivers in rural areas to be on the lookout for "drunk" deer exhibiting erratic behavior caused by the consumption of fermented fruits — or as police called it, a “forest aperitif.” https://t.co/uGT1Vy45cD pic.twitter.com/JVf2HS8QRR — ABC News (@ABC) May 13, 2026