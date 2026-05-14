Спорт:

"Тук не е Москва": Протест срещу руски цигулар в София (СНИМКИ)

14 май 2026, 19:07 часа 854 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com - Деница Китанова
"Тук не е Москва": Протест срещу руски цигулар в София (СНИМКИ)

Сериозно напрежение в центъра на София предизвика концерт на руски цигулар у нас. Група протестиращи с украински знамена и транспаранти, на които пише "Путин - убиец, Репин - съучастник" недоволстват срещу концерт на руския цигулар Вадим Репин пред зала "България".

Протестиращите скандират:" Тук не е Москва", а жена, отишла за концерта им се развика, че иска да слуша музика. В района има засилено полицейско присъствие.  

Припомняме, че призив за отмяна на концента на цигуларя отправиха от "Мати Украйна". Според тях такъв концерт показва липса на съпричастност към жертвите на войната в Украйна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
концерт протест цигулар война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес