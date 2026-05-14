"Тук не е Москва": Протест срещу руски цигулар в София (СНИМКИ)

Сериозно напрежение в центъра на София предизвика концерт на руски цигулар у нас. Група протестиращи с украински знамена и транспаранти, на които пише "Путин - убиец, Репин - съучастник" недоволстват срещу концерт на руския цигулар Вадим Репин пред зала "България".

Протестиращите скандират:" Тук не е Москва", а жена, отишла за концерта им се развика, че иска да слуша музика. В района има засилено полицейско присъствие.

Припомняме, че призив за отмяна на концента на цигуларя отправиха от "Мати Украйна". Според тях такъв концерт показва липса на съпричастност към жертвите на войната в Украйна.