ВСУ с нова формула: Всеки украински екипаж с по 10 убити руснаци на месец и с Русия е свършено (ВИДЕО)

Да се въведе нова формула за унищожаване на руските войници под името "Стандарт 10" за екипажите на ударните дронове предложи командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт Бровди с позивна Мадяр.

Според тази формула ще се изисква всеки екипаж на ударни дронове да унищожава поне по 10 руски войници на месец.

"Ако по-голямата част от екипажите постигнат 10 потвърдени убийства на месец, ние ще убиваме два пъти повече, отколкото Русия може да мобилизира. В рамките на няколко месеца те ще бъдат претоварени", заяви Мадяр в интервю за "Украинска правда".

Още: Човекът, който истински изплаши Путин: ТОП цел за Кремъл след Зеленски

Цифрите са красноречиви

По думите му в момента средният процент на екипажите е приблизително трима убити руски военнослужещи на месец, но има потенциал за ръст, казва той, предвид факта, че някои екипажи достигат до бройка от 15 поразени руски войници на месец.

Но някои се справят и по-добре - той даде пример с подразделението "Феникс" на Държавната гранична служба, където постигат до 22,3 жертви на противника на екипаж, а в неговата 414-та бригада "Птиците на Мадяр" тази цифра дори е 30,6 жертви на екипаж.

Според Мадяр тези резултати могат да бъдат постигнати без необходимост от допълнителни ресурси, тъй като прилагането им би изисквало всеки екипаж да унищожава по един вражески войник на всеки 2-3 дни, което е напълно реалистично.

Още: Украинската армия вдигна темпото: 9 дни от април, 9 унищожени руски ЗРК (ВИДЕО)

"Дойде време да използваме неспособността на противника да увеличи мобилизацията. Как можем да я използваме? Като засилим ударите в най-чувствителното болно място и продължим да удряме там, докато противникът се разпадне", заяви той в интервюто.

Задмината е границата от 10 000 атакувани руски войници месечно

Мадяр поясни, че в момента Украйна вече си осигурява напълно самостоятелно нужните дронове. "Разполагаме с над 50 модела, които са били на фронтовата линия и са доказали своята ефективност. Резултатите, в крайна сметка, се потвърждават от факта, че надминахме границата от 10 000 унищожени или атакувани вражески бойци месечно, като същевременно поддържаме общ темп от приблизително 35 000–40 000 вражески цели месечно", каза той.

"Задачата ни е да унищожим вражеските пилоти, да ограничим логистиката, движението на личния състав, подготовката за атаки и дори да ограничим евакуациите (на руски войници - бел. ред.)", добавя той.

Още: "Птиците на Мадяр" кълват безспир: Украйна потвърди ударите по два ТЕЦ-а в окупираните земи (ВИДЕО)

Мадяр освен това пояснява, че от създаването на неговата бойна група "Птиците на Мадяр" през 11-те месеца след това тя е атакувала над 300 000 вражески цели и това може да бъде подкрепено с документирана, прозрачна информация.

Рецепта, но не за борш, а за унищожаване на руски войници

Мадяр дори сравнява тактиката на бригадата си с "рецепта за борш".

Имаме ясна представа колко екипажи на FPV дронове, средства за електронна борба, радиоразузнаване и т.н. трябва да има, за да може едно подразделение да се разгърне в полето или на морския бряг и да води бой самостоятелно, без да чака подкрепа от артилерия или от висш командир, пояснява той.

Унищожаването на един руски войник струва 882 долара

Тази оценка Мадяр е правил и преди, сега в интервюто потвърждава, че тя остава приблизително същата.

"Тя зависи пряко от количеството ресурси, изразходвани за всяко потвърдено унищожаване на вражески войник. И проверените цели показват, че противникът губи пехота с главоломна скорост.

Дори най-големите скептици не могат да спорят с информацията, отразена и подкрепена във военната ни система "Делта", не само чрез координати, статистика за времето за изпълнение и номера на екипажа, който е поразил целта. Тази информация е подкрепена от видео доказателства. Това е системата от бонуси (за потвърдени убити руски войници - бел. ред.), в замяна на което при потвърждение ние получаваме точки, които обменяме за необходимите ни средства", казва Мадяр.