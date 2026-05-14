С проект за 100 млрд. евро: ЕС и НАТО изграждат "военен Шенген"

Европейският съюз и НАТО са договорили инфраструктурен проект за 100 млрд. евро, който трябва да постави основите на зона тип „военен Шенген“ за по-бързо придвижване на войски и техника в Европа. Това съобщи еврокомисарят по транспорта и туризма Апостолос Дзидзикостас. Пред конференцията Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe в Атина той съобщи, че проектът включва развитие на 500 ключови точки, където през следващите три-четири години ще бъде изградена или подсилена инфраструктура за военна мобилност, предаде БГНЕС.

По думите му това значително ще съкрати времето за прехвърляне на войски и оборудване от една част на ЕС към друга както за учения, така и при извънредни ситуации. Ще бъде създаден и общ резерв от военно оборудване по модела на механизма на ЕС за гражданска защита, каза Дзидзикостас. Регламентът ще бъде готов до 2027 г., а инфраструктурата - до началото на 2030 г., добави той.

"Доставките на авиационно гориво са гарантирани"

Дзидзикостас изрази увереност и за тазгодишния туристически сезон въпреки напрежението в Близкия изток, което наруши полетните разписания и повиши цените на горивата. Той заяви, че туристите могат спокойно да резервират летните си почивки в Европа, тъй като доставките на авиационно гориво са гарантирани.

„Нямаме признаци, че авиационното гориво се изчерпва“, каза Дзидзикостас. Той уточни, че 70% от това гориво се произвежда в ЕС, а блокът разполага със значителни резерви, които Европейската комисия в момента картографира.

Отмяната на полети в ЕС, която предизвика тревога в началото на туристическия сезон, се дължи „на разходите, а не на недостиг“, подчерта той. Гръцкият еврокомисар призна обаче, че напрежението и особено прекъсванията на полетите през големи хъбове в Близкия изток неизбежно ще се отразят на броя на пристигащите туристи тази година. „Със сигурност ще имаме спад от азиатския пазар“, каза той. „Но каквито и загуби да имаме от някои части на света, ще ги компенсираме с вътрешноевропейски туризъм.“

Дзидзикостас отбеляза, че Европа има ясни правила и защити за пътуващите. „Пътниците са защитени, така че не трябва да се чувстват изложени на риск, когато резервират почивка в Европа“, заяви той.

Той беше по-предпазлив за по-широките икономически последици от кризата в Близкия изток и предупреди, че ако войната, която вече е струвала на Европа около 35 млрд. евро, не приключи през следващите седмици, „ще предизвика проблеми в реалната икономика“.

Особено безпокойство според него буди продължаващият ефект върху цените на енергията, както и върху торовете. В комбинация с настъпването на зимата след няколко месеца това може да окаже натиск върху доставките на храни. „Това е изключително проблематично“, каза Дзидзикостас и добави, че Европейската комисия „вече е представила набор от мерки, които държавите членки могат да предприемат сега“, за да смекчат част от последиците. На въпрос дали се обсъжда и общо заемане на средства, Дзидзикостас отговори, че „всички опции са на масата“.

