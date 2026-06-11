Зеленски: Само за година нашите дронове са причинили щети на Русия за 40 милиарда долара (ВИДЕО)

„Можем да постигнем цели, които преди бяха или напълно непостижими с конвенционални оръжия, или изключително трудни за постигане, изискващи огромни разходи на ресурси. Само за една година от създаването на Силите за безпилотни системи вече унищожихме руски цели от различни нива, струвайки близо 40 милиарда долара“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение. То бе посветено на напредъка на Силите за безпилотни системи на украинските въоръжени сили, година след създаването им. Според Зеленски, тези системи са спасили много животи.

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„Силите за безпилотни системи са истински модел за много други армии и през тези месеци сме особено благодарни за ударите – руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираната територия вече е достъпна за украински дронове. Руската гранична зона също изпитва нашето влияние. Врагът го усеща и ние ще го увеличим. Ще укрепим допълнително силите ни“, добави Зеленски.

Украинският президент Володимир Зеленски постанови 11 юни да се чества ежегодно като Ден на безпилотните системи на Въоръжените сили на Украйна. Президентът подписа съответния указ, с който признава ролята на безпилотните системи на Въоръжените сили на Украйна в борбата за свобода, независимост и териториална цялост.

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Според Института за изследване на войната (ISW), ударите на Украйна с дронове със среден обсег срещу руски логистични маршрути в окупираните територии на Южна и Източна Украйна продължават да нарушават руската логистика и тези оперативни последици вероятно ще се засилят в близко бъдеще.

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