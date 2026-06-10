Войната в Украйна:

"Азов" съсипа с дронове пристанището в Мариупол (ВИДЕО)

10 юни 2026, 17:38 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Азов" съсипа с дронове пристанището в Мариупол (ВИДЕО)

Първи корпус "Азов" от Националната гвардия на Украйна публикува видеокадри от поражения, които е успял да нанесе чрез удари с дронове на пристанището в Мариупол. Данните се появиха в официалния профил на корпуса в Телеграм - с уточнение, че в операцията е участвала Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия, командвани от майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр". Припомняме, че неотдавна от корпуса обявиха, че се завръщат в Мариупол, защото поставят под огневи контрол пътищата към града, както и различни видове инфраструктура. Градът падна в руски ръце в края на пролетта на 2022 година - ОЩЕ: "Азов" обяви: Връщаме се в Мариупол. Пример как руски FPV дрон не проби БТР "Страйкър" (ВИДЕО)

От видеокадрите се вижда, че ударите с дронове са били насочени към електрически подстанции, радарно оборудване, ремонтна инфраструктура, контролна кула и резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали. Нанесени са и щети по кораба за насипни товари Lady Augusta, който е част от руския сенчест флот - флотът от кораби, с който Русия изнася петрол и така заобикаля западните санкции.

От "Азов" казват, че пристанището в Мариупол е останало без ток след атаката и използването му за военна логистика е било затруднено.

Руските власти и руското военно командване засега не са коментирали информацията.

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Мариупол война Украйна Азов атака с дронове
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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