"Азов" съсипа с дронове пристанището в Мариупол (ВИДЕО)

Първи корпус "Азов" от Националната гвардия на Украйна публикува видеокадри от поражения, които е успял да нанесе чрез удари с дронове на пристанището в Мариупол. Данните се появиха в официалния профил на корпуса в Телеграм - с уточнение, че в операцията е участвала Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия, командвани от майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр". Припомняме, че неотдавна от корпуса обявиха, че се завръщат в Мариупол, защото поставят под огневи контрол пътищата към града, както и различни видове инфраструктура. Градът падна в руски ръце в края на пролетта на 2022 година - ОЩЕ: "Азов" обяви: Връщаме се в Мариупол. Пример как руски FPV дрон не проби БТР "Страйкър" (ВИДЕО)

От видеокадрите се вижда, че ударите с дронове са били насочени към електрически подстанции, радарно оборудване, ремонтна инфраструктура, контролна кула и резервоари за съхранение на гориво и смазочни материали. Нанесени са и щети по кораба за насипни товари Lady Augusta, който е част от руския сенчест флот - флотът от кораби, с който Русия изнася петрол и така заобикаля западните санкции.

От "Азов" казват, че пристанището в Мариупол е останало без ток след атаката и използването му за военна логистика е било затруднено.

The 1st Corps of the National Guard of Ukraine "Azov", together with the SBU and SBS, destroyed the infrastructure of the Mariupol port. The strikes targeted electrical substations, radar equipment, the control tower, repair infrastructure, and fuel tanks. The "Lady Augusta" bulk… pic.twitter.com/Nb9n4FGxnL — WarTranslated (@wartranslated) June 10, 2026

Руските власти и руското военно командване засега не са коментирали информацията.

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