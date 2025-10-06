Зеленски: Със или без Орбан, Украйна ще бъде в Европейския съюз (ВИДЕО)

Със или без Орбан, Украйна ще бъде в Европейския съюз. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с нидерландския министър-председател Дик Схооф. Според него, единственият, който в момента блокира процеса, е министър-председателят на Унгария. Според Зеленски обаче присъединяването на Украйна към ЕС е неизбежно.
„Съединените щати ще продължат да въоръжават Киев — въпреки „спирането“ на правителството. Русия ще направи всичко възможно, за да попречи на Украйна да добива собствен газ. Какво ще се случи с електричеството все още не е ясно", каза още Зеленски, подчертавайки, че страната се подготвя за труден есенно-зимен период.
„Руснаците трябва да разберат цената на войната,“ каза още Зеленски, коментирайки ударите срещу руски тилови цели. "Много бихме предпочели изобщо да няма война. Но „руснаците“ не искат това — поне засега“, каза Зеленски.
