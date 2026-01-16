Лайфстайл:

Зеленски: Тази сутрин бяхме свършили всички ракети за ПВО

16 януари 2026, 16:45 часа 869 прочитания 0 коментара
Зеленски: Тази сутрин бяхме свършили всички ракети за ПВО

До тази сутрин, 16 януари, Украйна не е разполагала повече с ракети за няколко системи за противовъздушна отбрана, тъй като просто ги е изразходвала. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция днес в Киев с чешкия си колега Петър Павел. Нов голям пакет ракети е бил доставен в рамките на днешния ден, но Зеленски предупреди, че всеки път му се налага буквално да "изтръгва" ракети от САЩ и Европа.

"И какъв е смисълът според вас от този "енергиен Рамщайн" [подкрепата за енергийната система в Украйна, която бе инициирана тези дни - бел. ред.], ако всеки път трябва да изтръгвам ракети от европейските и американските партньори? И не става въпрос само за системите "Пейтриът", които никога няма да са достатъчни. Украйна е внесла много различни системи за ПВО по време на войната и за всяка от тях се искат ракети", каза Зеленски.

"И всеки път трябва да изтръгвам пакети с ракети, когато знаеш в коя държава какво има на склад, но има и вътрешно законодателство, което ограничава доставките и което казва, че дадена държава трябва да има едикакво си минимално количество в складовете си. И просто насила трябва да изтръгваш", каза още президентът.

Зеленски: Благодарих на Кристалина Георгиева за отношението и програмите за Украйна (ВИДЕО)

Зеленски визира в изявлението си критиките, които тези дни валят в Украйна по адрес на правителството, че не е подготвило енергийната система, по която Русия целенасочено удря в разгара на зимата, с което на практика извършва геноцид. В медиите имаше критики от украински енергийни експерти, които обвиниха, че се обикалят европейските столици да се осигурят оръжия, но не се обръща внимание на укрепването на енергийната мрежа. Наред с това бе иницииран т. нар. "енергиен Рамщайн", за да се преодолеят последиците от руския терор насред ниските януарски температури. По указание на премиера Юлия Свириденко, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката, бяха призовани съюзниците на Украйна да осигурят оборудване и финансиране за Фонда за енергийна подкрепа.

Зеленски отговори на обвиненията на Тръмп

Междувременно Зеленски коментира и новото обвинение на Доналд Тръмп, че той е този, който бави подписването на мирното споразумение с Русия. Още: Зеленски е "пречка" за мир: Украинският президент отвърна на Тръмп (ВИДЕО)

"Като цяло е ясно, че САЩ искат да прекратят войната още утре. А ние искаме да го направим още днес. И двамата го искаме. И разбираме, че Русия е тази, която отлага подписването и прекратяването на войната."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
ПВО Володимир Зеленски война Украйна противовъздушни ракети
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес