Зеленски: Благодарих на Кристалина Георгиева за отношението и програмите за Украйна (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е благодарил на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за отношението и подкрепата към Украйна и за програмите, които спомагат за укрепването на икономиката ни и повишаване на устойчивостта ни. Георгиева има и лична връзка с Украйна - нейният брат и съпругата му, която е украинка, са били в Харков в началото на руската инвазия.

По време на посещението на управляващия директор на МВФ в Киев тя и Зеленски са обсъдили програмата за подкрепа на МВФ за периода 2026-2029 година. "Подкрепата е особено важна в момент, когато руските удари и тежките зимни условия създават сериозни предизвикателства", написа украинският държавен глава в публикация в "Телеграм".

Зеленски е информирал Георгиева за руските атаки срещу енергийния сектор, критичната инфраструктура и жилищните сгради в Украйна. Двете страни са обсъдили и подготовката на нова програма, която ще осигури разширено финансиране за периода 2026-2029 година, уточни президентът. "Оценяваме готовността на МВФ да продължи да подкрепя Украйна и да съдейства за реализирането на новата финансова програма", той.

"Ройтерс" посочва, че Георгиева изненадващо е посетила Киев в четвъртък. Тя заявила, че в следващите седмици очаква да предложи за одобрение на борда на МВФ нова кредитна програма на стойност 8,1 милиарда. В интервю за агенцията тя посочи, че програмата ще помогне за отключване на допълнително финансиране от други международни институции за страната, опустошена от войната.

По време на визитата си, която е била пазена в тайна до пристигането ѝ с ВИП влак преди разсъмване, Георгиева отдаде почит на загиналите украински военнослужещи и видя енергийна инфраструктура, поразена от руски удари, седмици преди четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия на 24 февруари 2022 година, акцентира Ройтерс. Тя отбеляза, че ситуацията в Украйна се е влошила значително от подписването на предварителното кредитно споразумение през ноември миналата година, но основните изисквания по програмата ще останат същите.

Ден преди посещението Зеленски обяви извънредно положение, за да ускори работата по възстановяването на електроснабдяването, нарушено от масираните руски атаки, припомня "Ройтерс". Ремонтите на хиляди жилищни сгради се усложняват от изключително студеното време, като нощните температури падат до близо минус 20 градуса.

"Идвала съм тук през февруари 2023 г. и тогава за страната, икономиката и хората беше трудно. Но нищо не може да се сравни със ситуацията днес", каза Георгиева. По думите ѝ впечатляващо е колко функционална остава украинската столица и колко издръжливи са хората във време на война. Тя подчерта, че е дошла, за да се увери, че Украйна може да изпълни предварителното споразумение от ноември въпреки изключително тежките обстоятелства. Украинските власти са я уверили, че остават ангажирани с процеса, макар МВФ да признава нуждата от по-голяма гъвкавост.

Георгиева заяви, че МВФ настоява за премахване на освобождаването от данъка добавена стойност (ДДС) за някои потребителски стоки - мярка, срещаща вътрешна съпротива. Фондът обаче ще изисква единствено тя да бъде въведена, а не окончателно приета от парламента, преди новата програма да бъде одобрена.

"По въпроса за ДДС освобождаванията бяхме напълно ясни - това трябва да се случи и въпросът не е дали, а как ще го направим, как ще спечелим парламентарна подкрепа", каза тя. МВФ ще прецени кои от договорените през ноември мерки могат да бъдат приложени лесно и кои изискват по-внимателен подход. Сред обсъжданите варианти е Украйна да получи една година, за да осигури подкрепа в парламента за промените, касаещи ДДС.

Новата програма

Предварителното споразумение между МВФ и Украйна предвижда бюджетна подкрепа за четири години при изпълнение на редица условия, включително разширяване на данъчната база и осигуряване на стабилно финансиране. Одобрението на средствата е от ключово значение, тъй като се очаква недостигът във финансирането до 2029 г. заради войната да стигне около 136,5 милиарда долара.

Новата програма на МВФ ще замени настоящата четиригодишна програма на стойност 15,5 млрд. долара, от която вече са изплатени около 10,6 млрд. и която е била изготвена с допускането, че войната ще приключи през 2025 г. Новото предварително споразумение също допуска край на войната през тази година, но включва и негативен сценарий, при който конфликтът може да се проточи до 2028-а.

По време на визитата Георгиева се срещна с управителя на украинската централна банка Андрий Пишни, премиера Юлия Свириденко и финансовия министър Сергий Марченко, както и с представители на бизнеса и инвеститорите.

Пишни посрещна първи Георгиева в Киев - пред златовръхия манастир "Свети Архангел Михаил“ в центъра на украинската столица, описва Ройтерс. Двамата положиха цветя на мемориална стена с портрети на хиляди украински военнослужещи, убити в сражения с руските сили от 2014 г. насам. "Мисля, че останалият свят не разбира съвсем ясно, че за Украйна тази болка не започна с инвазията преди четири години“, каза Георгиева, цитирана от БТА. "Когато украинците защитават по този начин правото да запазят страната си цяла, това е защото са имали толкова много кръв и сълзи“.

Министър-председателят Свириденко приветства ангажимента на Георгиева с въпросите, свързани с Украйна. В публикаця в "Екс" премиерът заяви, че присъствието на управляващия директор на МВФ е "важен сигнал за подкрепа" за Киев.

"Посещението ѝ идва в особено труден момент за нашия енергиен сектор, на фона на безпрецедентни руски атаки и в най-студената ни зима от 20 години“, посочи Свириденко, добавяйки, че е показала на Георгиева щетите от руските удари по едно от основните енергийни съоръжения на Киев.

След визитата в Украйна за Георгиева е предвидена аудиенция във Ватикана при Папа Лъв Четиринадесети утре. Това ще е първата й среща с новия папа, отбелязва Ройтерс. След това тя ще пътува до Лихтенщайн, Давос и Брюксел, преди да се върне във Вашингтон.

