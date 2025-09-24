Зеленски: Тръмп разбира, че не можем просто да разменяме територии (ВИДЕО)

"Имахме прекрасен разговор с американския президент Доналд Тръмп и мисля, че той разбира, че не можем просто да разменяме територии. Това не е честно". Това заяви в интервю за Fox News украинският държавен глава Володимир Зеленски, като допълни, че смята, че позицията на Тръмп се е променила. Припомняме, че по-рано двамата се срещнаха по време на заседанието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
В интервюта за Fox News Зеленски каза още, че според него Тръмп може да промени отношението на Си Дзинпин към войната в Украйна. По-рано той заяви пред ООН, че Пекин има силата да накара Путин да спре войната.
Зеленски засегна и въпроса с други страни. "Иран никога няма да бъде на наша страна, защото няма начин да застане на една страна със САЩ. Смятам обаче, че Индия е предимно с нас. Да, имахме проблеми с руските енергоизточници, но съм сигурен, че президентът Тръмп заедно с европейците може да се справи със ситуацията и да развият по-силни връзки с Делхи. Не трябва да се отдръпваме от Индия и те ще променят отношението си към Русия", обясни той.
