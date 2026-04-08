Зеленски: Украинските военни ще останат в Близкия изток

08 април 2026, 14:43 часа 307 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украинският президент Володимир Зеленски приветства примирието, обявено между САЩ и Иран. В същото време той заяви, че украинските специалисти, които са били изпратени, за да помогнат за засилване на ефективността на противовъздушната отбрана в региона, ще продължат работата си там.

Интересите на всяка нация трябва да се вземат предвид при определянето на следвоенните условия, каза още Зеленски. Важно е и да се осигури свободното корабоплаване през Ормузкия проток, от което зависят икономиките на много страни, добави президентът.

В същото време той поднови и призива си към Русия да прекрати огъня срещу Украйна. "Украйна отново заявява на Русия: готови сме да отговорим със същото, ако руснаците прекратят ударите си. За всички е очевидно, че прекратяването на огъня може да създаде правилните условия за споразумения", каза той.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна война Иран
