Зеленски: Украинските военни ще останат в Близкия изток

Украинският президент Володимир Зеленски приветства примирието, обявено между САЩ и Иран. В същото време той заяви, че украинските специалисти, които са били изпратени, за да помогнат за засилване на ефективността на противовъздушната отбрана в региона, ще продължат работата си там.

Интересите на всяка нация трябва да се вземат предвид при определянето на следвоенните условия, каза още Зеленски. Важно е и да се осигури свободното корабоплаване през Ормузкия проток, от което зависят икономиките на много страни, добави президентът.

В същото време той поднови и призива си към Русия да прекрати огъня срещу Украйна. "Украйна отново заявява на Русия: готови сме да отговорим със същото, ако руснаците прекратят ударите си. За всички е очевидно, че прекратяването на огъня може да създаде правилните условия за споразумения", каза той.

