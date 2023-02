Зеленски: Украйна може да приключи войната тази година

Разсъждавайки върху 2022, Зеленски говори смело за предстоящата година. Украйна има силата да победи "в единство - решително и непоколебимо", каза той.

Също така благодари на Германия и на всички съюзници за това, че са застанали на страната на Киев. И заяви, че заради подкрепата, оказана на Украйна, нито една нация не би "дръзнала да извърши агресия срещу друга нация, ако знае, че свободният свят ще защити тази нация".

"Никой няма да посегне отново на свободата, ако знае, че свободният свят е достатъчно решителен, за да я защити. Никой няма да повтори 24 февруари от миналата година, ако знае, че на цялата територия на Украйна не е останал нито един окупатор", добави Зеленски, цитиран от CNN.

ОЩЕ: Зеленски: Преди година милиони избрахме не белия фраг, а синьо-жълтото знаме (ВИДЕО)

Междувременно Зеленски връчи награди на украински войници по случай годишнината от войната на Путин в страната му. Той удостои с приза "Герой на Украйна" и други държавни отличия украински защитници в центъра на Киев.

⚡️Zelensky presents awards to soldiers on 1-year anniversary of Russia's all-out war.



Zelensky presented the Hero of Ukraine and other state awards to Ukrainian defenders in central Kyiv to mark the one-year anniversary of Russia's full-scale invasion.



📷President's Office pic.twitter.com/buDYqROC9Z