Планираната помощ от САЩ за Украйна в следващите две години е капка в морето

В неделя, 7 декември, американските законодатели представиха окончателния текст на законопроекта за отбранителната политика, който включва рекордно финансиране за националната сигурност, както и помощ за Украйна. С него се отпускат 901 милиарда долара за военни разходи за фискалната 2026 година – с 8 милиарда повече от това, което президентът Доналд Тръмп поиска през май тази година. А за помощ на Киев са предвидени 800 млн. долара за две години.

По Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI) се отпускат по 400 млн. долара за 2026 и 2027 г. Това е програма за финансиране, ръководена от Министерството на отбраната (вече на войната - бел. ред.) на САЩ, чиято цел е да увеличи способността на Украйна да се защитава по-ефективно срещу руската агресия чрез по-нататъшно обучение на въоръжените сили, оборудване и консултативни инициативи.

Преди 2023 г. един пакет от помощи от САЩ често надхвърляше 1–2 милиарда долара за Киев наведнъж.

Освен това Конгресът на САЩ ще изисква по-често отчитане на приноса на съюзниците към Украйна, за да проследява как европейските партньори подкрепят Киев.

Пентагонът трябва да уведомява Конгреса за всяко спиране на разузнаването за Украйна

Няколко световни медии отбелязват също, че законодателството задължава ръководителя на Пентагона - в случая Пийт Хегсет - да докладва на Камарата на представителите и Сената (долната и горната камара на Конгреса) за всяко преустановяване или прекратяване на разузнавателната подкрепа за Украйна.

Според републиканското ръководство Камарата на представителите ще гласува законопроекта в следващите дни. „Това законодателство включва важни разпоредби, приети от Камарата, за да се гарантира, че нашите въоръжени сили остават най-смъртоносните в света и могат да възпрат всеки противник“, заяви председателят на долната камара Майк Джонсън, считан за протеже на Тръмп.

Снимка: Getty Images

Той добави, цитиран от Reuters, че законодателството ще гарантира сигурността на границите, ще съживи отбранителната промишлена база и ще възстанови военната етика.

Какво друго се знае за законопроекта на Пентагона?

Огромният документ от 3000 страници включва 4% увеличение на заплатите на военния персонал, но не включва двупартийните усилия за стимулиране на жилищното строителство, които някои законодатели се опитаха да добавят към окончателната версия.

В допълнение към стандартните разпоредби за закупуване на военно оборудване и поддържане на конкурентоспособността с държави като Китай и Русия, законопроектът се фокусира върху съкращаването на програми, критикувани от Тръмп, включително инициативи, свързани с разнообразието, справедливостта и включването.

Законодателството отменя и законите AUMF (Разрешение за употреба на военна сила) от 1991 и 2002 г., които дадоха право на САЩ да изгонят Саддам Хюсеин от Кувейт и одобриха инвазията в Ирак през 2003 г. Законодатели от двете партии отдавна настояват за отмяна на тези разрешения, като твърдят, че те вече не са необходими след свалянето на режима на Саддам.

САЩ намалиха помощта за Украйна

След завръщането на Доналд Тръмп на власт САЩ намалиха пряката си помощ за Украйна, като доставките на оръжия вече се заплащат от европейските съюзници, а администрацията използва и вноски, останали още от мандата на Джо Байдън.

Във военната сфера НАТО и САЩ създадоха механизма PURL, чрез който европейските страни сега финансират и закупуват американски оръжия за Киев. Наскоро Тръмп отново се похвали, че САЩ вече не харчат пари за помощ за Украйна.

