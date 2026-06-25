20 бързи въпроса към... Виктория Бочевска

Красивата тв репортерка на Новините на NOVA обича работата си и пътуванията по света. А ние обичаме да задаваме въпроси и да получаваме отговори:

Как би обяснила работата си на някой първокласник?

Работата ми е да бъда любопитен детектив с микрофон – ходя на различни места, говоря с хора и питам какво се е случило. После разказвам всичко това на зрителите, за да знаят какво ново има и как то ни засяга.

Какво се надяваш никога да не ти се наложи да работиш?

Тъжните и лошите новини чисто в човешки план за мен са най-трудни, защото ги преживявам.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

С шоколада...

Полезно умение, което усвои наскоро?

Да стоя спокойна в трудни ситуации.

Мъдър съвет, който си давала?

Стойте спокойни в трудни ситуации.

В кой известен батко беше влюбена като малка?

В онзи, в който целият свят беше влюбен, когато бях малка – Брад Пит.

Голяма беля, която си правила?

Не съм правила белѝ, бях добро момиче. Или поне не съм ги смятала за белѝ, щом са били в списъка ми с желания.

Кое в социалните мрежи обичаш и мразиш едновременно?

Измамното чувство за свързаност.

Какво обичайно готвиш за гости?

Баница. Защото ми се получава прилично добре.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Със сигурност не гурме.

Хобито, за което би искала да имаш време?

Да спортувам много, да чета много, да имам много свободно време да се радвам на малките неща и да пътувам.

Най-пълноценно изкараното от теб време напоследък?

Времето ми е пълноценно 24/7. На мен никога не ми е скучно.

Нещото, за което похарчи неочаквано малко пари?

За обяд в Индия, когато снимах за поредицата „Непознатите земи“.

България ще се оправи тогава, когато...

... спрем да се подценяваме. И може би да не сме толкова негативни.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

С черните котки.

Кой искаш да ти пее Happy Birthday на следващия рожден ден?

Ed Sheeran.

Ако си мъж само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще подаря цветя на някоя жена.

Като кой литературен или филмов герой би поживяла?

Бих поживяла като Бел от „Красавицата и звяра“, защото е любопитна, обича историите и винаги гледа отвъд това, което виждат другите.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Не вярвам в прераждането, само в живота тук и сега.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Истината преди всичко“