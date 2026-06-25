Пълни резултати на Световното първенство по футбол 2026 - Швейцария доминира в група "В" (ОБНОВЕНА)

В следващия повече от месец светът ще е завладян от футболна треска. Мондиал 2026 започва на 11 юни, а феновете с нетърпение очакват да видят какво ще направят техните любимци, както и кой ще се окичи с титлата „шампион“, която ще носи гордо през следващите 4 години. Битката за трофея обаче няма да бъде никак лесна. Причината е, че за първи път в историята на Световното първенство по футбол в надпреварата ще участват цели 48 отбора.
Резултати на всички мачове на Мондиал 2026
По-големият брой участници на Мондиал'26 означават повече мачове – 104, за да бъдем точни. Това значи, че ще има и повече групи – общо 12. Двубоите от груповата фаза на Световното първенство ще стартират още след откриването с мача между Мексико и ЮАР. Групите приключват на 28 юни, когато започват и елиминациите.
Тъй като между България и САЩ, Мексико и Канада има доста голяма часова разлика, много от мачовете са през нощта. Това ги прави неудобни за гледане в Европа. От Actualno.com обаче сме се погрижили да знаете как е завършил всеки един двубой на Мондиала. В тази статия ще намерите дневна програма на срещите от Световното първенство, както и резултатите от завършилите мачове. Статията ще се обновява постоянно, за да може да следите всеки един отбор, който ви интересува.
Резултати на Мондиал'26:
11.06.2026
12.06.2026
Канада 1:1 Босна и Херцеговина
13.06.2026
14.06.2026
15.06.2026
16.06.2026
17.06.2026
18.06.2026
Швейцария 4:1 Босна и Херцеговина
19.06.2026
20.06.2026
21.06.2026
22.06.2026
23.06.2026
24.06.2026
25.06.2026
1:00-3:00 Шотландия – Бразилия
1:00-3:00 Мароко – Хаити
4:00-6:00 Чехия - Мексико
4:00-6:00 Южна Африка – Реп. Корея
23:00-1:00 Германия – Еквадор
23:00-1:00 Кюрасао – Кот д`Ивоар
26.06.2026
2:00-4:00 Тунис – Нидерландия
2:00-4:00 Япония – Швеция
5:00-7:00 Турция – САЩ
5:00-7:00 Парагвай – Австралия
22:00-0:00 Норвегия – Франция
22:00-0:00 Сенегал – Ирак
27.06.2026
3:00-5:00 Уругвай – Испания
3:00-5:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия
6:00-8:00 Нова Зеландия – Белгия
6:00-8:00 Египет – Иран
28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминациите
0:00-2:00 Панама – Англия
0:00-2:00 Хърватия – Гана
2:30-4:30 Колумбия – Португалия
2:30-4:30 ДР Конго - Узбекистан
5:00-7:00 Йордания – Аржентина
5:00-7:00 Алжир – Австрия
22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите
29.06.2026
20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите
23:30-1:30 Среща от 1/16 - финалите
30.06.2026
4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите
20:00-22:00 Среща от 1/16 - финалите
01.07.2026
0:00-2:00 Среща от 1/16 - финалите
4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите
19:00-21:00 Среща от 1/16 - финалите
23:00-1:00 Среща от 1/16 - финалите
02.07.2026
3:00-5:00 Среща от 1/16 - финалите
22:00-0:00 Среща от 1/16 - финалите
03.07.2026
2:00-4:00 Среща от 1/16 - финалите
6:00-8:00 Среща от 1/16 - финалите
21:00-23:00 Среща от 1/16 - финалите
04.07.2026
1:00-3:00 Среща от 1/16 - финалите
4:30-6:30 Среща от 1/16 - финалите
20:00-22:00 Среща от 1/8 - финалите
05.07.2026
0:00-2:00 Среща от 1/8 - финалите
23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите
06.07.2026
3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите
22:00-0:00 Среща от 1/8 - финалите
07.07.2026
3:00-5:00 Среща от 1/8 - финалите
19:00-21:00 Среща от 1/8 - финалите
23:00-1:00 Среща от 1/8 - финалите
09.07.2026
23:00-1:00 Четвъртфинална среща
10.07.2026
22:00-0:00 Четвъртфинална среща
12.07.2026
0:00-2:00 Четвъртфинална среща
4:00-6:00 Четвъртфинална среща
14.07.2026
22:00-0:00 Полуфинална среща
15.07.2026
22:00-0:00 Полуфинална среща
19.07.2026
0:00-2:00 Среща за 3-4 място
22:00-0:00 Финал
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