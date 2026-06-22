Откриха тетрадката на Моцарт, съдържаща неизвестни досега композиции и уроци

Наследството на великия композитор Волфганг Амадеус Моцарт неочаквано се разшири. Националната библиотека на Франция (BnF) обяви откриването на неизвестен досега ръкопис на Моцарт.

Неизвестната досега тетрадка на Моцарт

44-страничният бележник на Моцарт се съхранява в парижките архиви и до днес. Той съдържа бележки от уроците, които композиторът е давал по време на престоя си в Париж през 1778 г., съобщава Discover.

„Според експерти това е едно от най-важните открития през последните десетилетия“, заявява президентът на BnF Жил Пеку в прессъобщение.

Франсоа-Пиер Гой, куратор на музикалните колекции в Националния музей на Франция, направил откритието случайно. Той разглеждал немаркиран тефтер от края на 18 век. След като разгледал ръкописа, разпознал почерк, подобен на този на Моцарт.

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За да потвърди идентификацията, Гой се консултира с музиколога Лорънс Декобер, специалист, запознат с ръкописите на Моцарт, който потвърждава авторството. Автентичността на документа по-късно е потвърдена от Армин Бринцинг, директор на Библиотека Моцартиана в Моцартеум в Залцбург, който също подчертава неговата важност.

Изследователите предполагат, че тетрадката съдържа уроци, които Моцарт е давал на Мари-Луиз-Филипин дьо Бониер дьо Гинес, дъщеря на Адриен-Луи дьо Бониер дьо Суастр, херцог на Гинес, известен флейтист, който е бил убеден в изключителния музикален талант на дъщеря си.

Няколко улики сочат към това заключение. Ръкописът е написан на френска хартия и съдържа композиционни упражнения, както и седем пиеси за флейта и арфа. Партиите за флейта са особено показателни, тъй като са написани за инструмент, способен да достигне ниско до. Известно е, че херцогът се е сдобил с такава флейта в Лондон, рядкост в Париж по онова време, където повечето флейти са можели да достигнат само ниско ре.

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Учените смятат тази тетрадка за безценен източник за методите на преподаване на Моцарт. Тя представлява най-ранното известно доказателство за подхода на композитора към ученето и композирането.

Интересното е, че последното упражнение е останало недовършено, а последните шест страници на тетрадката са празни. Изследователите смятат, че това може да показва, че ръкописът съдържа последните уроци, които Моцарт някога е преподавал.

Интересни факти за Моцарт

Волфганг Амадеус Моцарт е един от най-великите композитори на всички времена. Неговите произведение все още се радват на засилен интерес. Едва ли славата му никога ще избледнее. И до днес творчеството и животът му продължават да вълнуват хората. Ето кои са най-интересните факти, свързани с него.

Родителите на Моцарт имали седем деца, но само две оцелели - самият Волфганг и сестра му Мария Анна. Когато Моцарт бил на 5 години, той вече композирал кратки музикални произведения, които баща му записвал в албум.

Волфганг Амадеус Моцарт бил гений. На 6-годишна възраст той уверено свирил на клавесин и почти овладял цигулката. На 7-годишна възраст Моцарт написал първите си четири сонати за клавесин и цигулка, а първата си симфония - на 8-годишна възраст.

Волфганг Амадеус Моцарт бил много болнав като дете - преболедувал от коремен тиф и дори ослепял от едра шарка.

Най-известната опера на Моцарт, „Сватбата на Фигаро“, изобщо не е била популярна. Години по-късно тази опера била оценена по достоен начин.

Моцарт имал толкова остър слух, че силните звуци му причинявали физическа болка. Той е говорил немски, френски, италиански, испански, английски, турски, руски, бохемски (чешки), полски, холандски, а също така е знаел латински, старогръцки и библейски иврит.

Според приятелите му, той не е търсел лична изгода, нито е завиждал на материалното благополучие на другите. Вроденото му чувство за собствена стойност никога не го е напускало дори в най-трудните моменти от живота му.

По време на смъртта си Моцарт е бил толкова беден, че е трябвало да бъде погребан в общ гроб.

Моцарт обичал да го наричат ​​Волфганг в ежедневието, затова често е игнорирал презимето си.

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