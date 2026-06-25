Изумително откритие: Планети с размерите на Юпитер са по-леки от захарен памук

Астрономи откриха двойка големи планети с размерите на Юпитер, чиято плътност е по-ниска от тази на захарен памук – т.нар. планети „суперпух“, съобщи Асошиейтед прес. Тази двойка планети, по-лека от перце, обикаля около звезда на 1110 светлинни години. Те са най-големите екзопланети с плътност по-ниска от тази на захарния памук, откривани някога. Това ги прави най-леките известни планети с такъв размер, казва Джордж Дрансфийлд от Оксфордския университет.

„Тези две планети имат плътност, съпоставима с хубава топка пяна за бръснене, току-що излязла от флакона“, допълва ученият. Тя и нейният екип описват своите открития в научното списание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, допълва АП.

Дрансфийлд предполага, че тези пухкави и ефирни планети вероятно са бели или сини, в зависимост от това дали небесата там са облачни – а не в розовите нюанси на захарния памук. Планетите вероятно са съставени предимно от водород и хелий, въпреки че ще бъдат необходими последващи наблюдения с космическия телескоп на НАСА „Джеймс Уеб“, за да се потвърди химическият им състав.

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Засечени от спътника TESS на НАСА през последното десетилетие, тези две „пухкави" планети обикалят около звезда в южното съзвездие Летяща риба (Volans), намираща се на разстояние 1110 светлинни години. Изследователите са проучили техните орбити с помощта на наземни телескопи, за да определят плътността им. Една светлинна година е близо 9,7 трилиона километра. За сравнение, Юпитер е до 35 пъти по-плътен от тези две планети.

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"Суперпух" планетите

Смятани за редки в космоса, планетите „суперпух“ вероятно се формират в диска от газ и прах около новородена звезда, където количеството на газа надвишава това на праха. С течение на времето те губят голяма част от този материал, като се свиват още повече.

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По данни на НАСА към момента са потвърдени близо 6300 планети извън нашата Слънчева система. По-малко от 40 от тях са от типа „суперпух“, обяснява Дрансфийлд. „В крайна сметка, изучавайки екзотични системи, съдържащи редки типове планети, ние добавяме нови парчета към пъзела на планетарното формиране и научаваме повече за нашето място в космоса“, казва тя, пише БТА.