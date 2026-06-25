Зеленски почна да побеждава Путин: Тръмп вече го осъзнава и признава (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Доста добре се справя, независимо как ще погледнеш. Той е смел, той има страхотни оръжия и оборудване, има страхотни бойци". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос за украинския си колега Володимир Зеленски, като питането беше следното: "Обичате победителите – мислите ли, че Зеленски побеждава":

Trump said Zelensky is doing “pretty well” and holding his position, calling him a brave man with fighters. Earlier, US Deputy Secretary of State Jeremy Levin said Ukraine has shifted the war’s dynamic and is currently winning, with Ukrainian forces now on the offensive while… pic.twitter.com/ka2Pmw3WI8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2026

Самият Зеленски де факто отчете, че режимът на руския диктатор Владимир Путин се страхува все повече от Украйна – защото, по думите на украинския държавен глава в редовното му вечерно видеообръщение, в Московска област и при Валдай, където е една от резиденциите на Путин, продължават да се трупат ПВО установки. 90 пускови установки С-400, С-500 и „Панцир“ са предислоцирани във Валдай, стотици са в Московска област, уточни Зеленски с думите: "За сравнение, има само няколко пускови установки около другите им градове. Това са техните приоритети. Те защитават източникът на тази война".

Зеленски добави, че Украйна ще нанася превантивни удари по руски обекти, които се използват за воденето на войната от страна на Путин и Кремъл.

Бензин, дизел, Беларус: Експлозивното във войната на Путин

"Над 60 руски региона вече изпитват недостиг на гориво. Има рязко увеличение и на цените на бензина и дизела – ако изобщо има бензин и дизел. Руските служби за сигурност дори предложиха отлагане или напълно отмяна изборите в Държавната дума наесен. Последната им имитация на избори е насрочена за септември, а разузнавателните доклади сега показват, че самата Русия не е уверена какво ще се случи до септември. Има много трудности – само защото Путин отказва да сложи край на войната си и да чуе нашите предложения за среща, истински преговори и достоен мир", каза още Зеленски – ОЩЕ: Спомен как Путин се засегна, че Русия е бензиностанция – вече и това не е (ВИДЕО)

Зеленски не говори празни приказки – украинските дронове установяват превъзходство дори във важни за руснаците точки като град Донецк, но още по-впечатляващо е как парализират най-силната и знакова руска индустрия – петролната. Съответно, това вече поставя въпросът ще има ли изоставяне на Крим – обикновени хора вече се ориентират накъде е Кримския мост. А оплакванията как няма бензин валят откъде ли не – Телеграм и социалните мрежи не са абсолютно спрени, за да не се промъкват. На този фон, руското опозиционно издание "Медуза" информира, че руската авиокомпания "Азимут Еърлайнс" съобщава за критичен недостиг на керосин:

FPV drones strike a Shahed launcher on a pickup truck at Donetsk Airport. pic.twitter.com/5ETcNTCX7T — WarTranslated (@wartranslated) June 24, 2026

From “I’m not leaving Crimea” to “We’re leaving tomorrow” in just one day



You are now witnessing a remarkably fast process of a Russian woman coming to terms with reality. It took just 24 hours.



She is now packing her bags and preparing to leave with her daughters.



Her… pic.twitter.com/htmOraDfM4 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2026

Putin pulled Russia out of the 90s… only to drag it right back. Fuel is running out across Russia.



Russians continue sharing their experiences of life in a country that exports billions of dollars worth of oil but cannot keep its own gas stations supplied.



One woman says she… pic.twitter.com/pL6CVBWQRU — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2026

Украйна е много наясно, че Путин почти сигурно ще опита нещо отчаяно, за да преобърне някак хода на войната – и едно от възможните отчаяни действия е руският диктатор да привлече Беларус. Опасенията на Киев за това си остават - Украйна вече обяви задължителна евакуация на граничните села в Черниговска област. Това се отнася за 12 гранични населени места в четири общини. Според Вячеслав Чаус, началник на Черниговското областно управление на вътрешните работи, вече са подготвени евакуационни пътища, транспорт и временни места за настаняване. На север регионът граничи с Брянска област на Русия и Гомелска област на Беларус – ОЩЕ: Премахнати или изключени: Релейните станции по украинската граница в Беларус замлъкнаха

Същевременно от руска страна продължават сигналите, че Кремъл иска уж преговори – обаче ги иска, за да бъдат подпечатани исканията на Путин за де факто капитулация на Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Русия била готова да преговаря, обаче нямало да позволи "да я излъжат", макар че "понякога можем да сме наивни". Лавров добави, че не може замразяването на бойните действия по фронтовата линия сега да е отправна точка за преговори, но следващата седмица щял да чуе какво нова има да предложат САЩ като медиатор. А експрезидентът на Русия Дмитрий Медведев, сега зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, обяви, че Зеленски не може да се ползва от имунитет за каквото и да е, защото мандатът му бил изтекъл:

Lavrov stated that they are ready for negotiations with Ukraine but will not allow themselves to be "cheated." He also added that Russia will not stop at the front line as a condition for starting talks on Ukraine. pic.twitter.com/BlHsCnomQA — WarTranslated (@wartranslated) June 24, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 44 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 24 юни е имало 232 бойни сблъсъка спрямо 251 на 23 юни. Руснаците са хвърлили 262 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 2 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3182 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 20 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 060 FPV дрона, което е с около 300 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

🎯 The 7th Air Assault Corps is now striking targets up to 60 km behind the front line.



The 147th Separate Artillery Brigade became the first among Ukraine’s newly formed artillery brigades to employ medium-range strike drones ("middle strikes") against russian forces.



Targets… pic.twitter.com/Zh1aZUtg3h — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) June 24, 2026

32 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление съгласно официалната украинска информация. Още 19 са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но пак само 1 в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка. Z-каналът „Два майора“ обаче тръби, че само няколко квартала в Константиновка били под украински контрол, в северозападната част – достоверни геолокализирани видеокадри за потвърждение на това твърдение няма. 13 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Лиманското направление са организирани 16 руски пехотни атаки, а в съседното му от юг Славянско направление – 19. В Южнослобожанското направление са станали 11 руски пехотни атаки.

Ukraine’s 412th Nemesis Brigade is destroying Russian armor near Huliaipole in Zaporizhzhia region. Over recent weeks, drone operators hit up to 10 infantry fighting vehicles and one tank across a roughly 25 km sector of the front. #Ukraine pic.twitter.com/KDN1bwIkAJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2026

В своя канал в Телеграм Серхий Бескрестнов, с позивна "Светкавицата" (Flash), коментира, че при сегашните технологии нито Украйна, нито Русия могат да спечелят категорично на бойното поле. Вече воюваме с удари в тила и никой няма да спечели в този формат, казва той, а украинският военен телеграм канал "Офицер" го подкрепя – няма как като разполагаш с дронове и ракети да позволиш на противника да натрупа достатъчно хора и техника, за да направи голям пробив. Затова да спрем войната, призовава Бескрестнов, който е съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 90 далекобойни дрона по цели в Украйна, както и балистична ракета "Искандер-М". Свалени са 83 дрона – на 7 места в Украйна е имало удари от останалите дронове и ракетата, сочи сводката на украинските ВВС. През последните 2 дни руснаците изстрелват по около 100-тина дрона и вероятно трупат резерви за поредната си масирана въздушна атака, която нищо чудно да се случи утре или в събота.