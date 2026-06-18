20 бързи въпроса към... Асен Вапцаров

Ето 3 бързи факта за Ейс (както наричат композитора в чужбина – и без да броим това като един от трите факта за него). Изкарал е стаж при великана в тази област, Ханс Цимер, в студиото му „Remote Control“. Сред българските филми, на които е автор на музиката, са „Добри родители“ (режисьор е баща му, Къци Вапцаров), „Платформата“ и „Жълт олеандър“. Ако можеше да е „муха на стената“, щеше да избере тази на Alexander Desplat. Ето сега и отговорите му на нашите 20 бързи въпроса:

Как би обяснил работата си на някой първокласник?

Създавам музикални светове, които често съпътстват образи, като например филм, видео игра или анимация.

Какво се надяваш никога да не ти се наложи да работиш?

С хора, които не вярват и не обичат това, което правят.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Чак пък всеки ден – може би дълбокият оптимизъм, хаха!

Полезно умение, което усвои наскоро?

Пеенето в хор.

Мъдър съвет, който си давал?

Хм, не знам дали съм давал безкрайно мъдри съвети наскоро. Може би на един приятел, който свири прекрасно на класическа китара и не е сигурен дали да продължава да свири и учи. Питаше ме какъв е смисълът и му казах, че определено има смисъл да се създава изкуство, музика и да се споделя с хората – това ни сплотява, дава утеха на много хора и им носи радост.

В коя известна какичка беше влюбен като малък?

Имаше едно момиче на късмета – Марти... и помня, че, като бях на 7-8, казвах, че си обичам мама и нея.

Голяма беля, която си правил?

Чупихме май някакви стари лампи на един къмпинг като деца, хаха.

Кое в социалните мрежи обичаш и мразиш едновременно?

Колко безкрайно и разнообразна интересна информация, подкасти, статии и неща има постоянно.

Какво обичайно готвиш за гости?

Мексиканска храна, такота или пиле пармиджано с ориз или спагети.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Чайче с нещо леко.

Хобито, за което би искал да имаш време?

Доста време отделям за всякакви хобита, от пеенето в хор до футбол, четене и това-онова.

Най-пълноценно изкараното от теб време напоследък?

Като бях с нашите и баща ми в София за една седмица за премиерата на „Добри родители“!

Нещото, за което похарчи неочаквано малко пари?

Окарина – 4 долара беше.

България ще се оправи тогава, когато...

... спрем да се залъгваме, че властимащите (мнозинството) по етажите, които са зависими от престъпни и нехуманни сили, ще могат да оправят кочината, която самите те са създали последните 20-30 години. Трябва отговорност и да имаме нормални партии и политики.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Не убивам паяци.

Кой искаш да ти пее Happy Birthday на следващия рожден ден?

Цял хор, на репетиция.

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще си взема дълъг топъл душ, или пък хубава вана, хаха.

Като кой литературен или филмов герой би поживял?

Охо, интересен въпрос, много. Емил от Льонеберя, или Джак Спароу, или пък Мери или Пепин.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Делфин или нещо такова.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Смело напред! И с любов!“