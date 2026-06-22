Изчезващ кон с жокей и четене на мисли: Българинът, който покори 3 континента и бе изследван в Сорбоната

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е първият български илюзионист, прославил България по света - Никола Коцев, известен като Ник Дим Кос. Въпреки че неговият съвременник Мистер Сенко често е сочен като първия български илюзионист, Никола Коцев е човекът, който пръв прославя България на три континента със своето илюзионно изкуство.

Биографични данни

Никола Димитров Коцев е роден на 15 ноември 1901 г. в София. Още в ранно детство от баща си той научава няколко фокуса с карти, а баща му на свой ред ги е научил от пътуващи фокусници. Бъдещият илюзионист бързо се увлича по фокусите и започва всеки ден да отделя по няколко часа за упражнения. Времето, което отделя за това, дава резултат и той придобива невероятна ловкост само след 4 години упорит труд. Талантливият Никола решава да изнесе първото си представление, когато е една на 17 години. След него той започва да се занимава още с по-задълбочено с любимата си дейност.

С надеждата за по-добър живот през 1921 г. семейство Коцеви емигрират в Аржентина, град Берисо. Но след стачките там, още следващата година бащата губи работата си.

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Успехи на 3 континента

Никола Коцев започва работа, за да помага на семейството си. Той работи като илюзионист в ресторанти и нощни заведения. Благодарение на таланта си и на любовта си към това, което прави, той бързо придобива популярност. Известен с псевдонима Ник Дим Кос, той създава своя трупа, с която тръгва на турне из Южна Америка. Бързо се сдобива със слава, която носи финансова стабилност на семейството му. Замогналите се Коцеви успяват да се завърнат в България.

Обичаният в Южна Америка Ник Дим Кос тръгва на турне из България със своя илюзионен спектакъл. Тук също бързо става известен. Към него започват да валят покани за участия в Югославия, Румъния, Гърция, Франция и други европейски държави.

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Сред илюзиите, които му носят най-голяма слава са: "Дамата във въздуха", "Мистериозно изчезване на кон с жокей", "Изчезване на група от десет души".

Ник Дим Кос създава така наречената интуитивна математика. Това представлява коренуване и степенуване на двуцифрени числа до двадесет и пета степен наум само за три секунди. В изявите си той използва и телепатия. Чрез нея се осъществява приемане и предаване на мисли и образи от разстояние като не се осъществява не само телесен, но и визуален контакт. Твърди се, че заради тази своя дарба той е поканен в Сорбоната за изследване от специалисти по медицина, философия и психоанализа.

В периода от 1931 до 1937 г. илюзионистът е подпредседател на Българската артистична циркова организация. Той е и част от управата на ветераните към Съюза на българските артисти.

Първият български илюзионист, който прослави България зад граница, умира на 6 май 1983 г. Славата му се простира на 3 континента - Европа, Африка и Южна Америка.

Въпреки че Коцев е съвременник на Мистър Сенко, у нас той не успява да се сдобие с толкова голяма популярност.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI