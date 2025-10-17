Биткойнът отново потъва, последваха го и други криптовалути

Цената на биткойна отново потъна. Криптовалутата не можа да задържи възстановяването след последната порция разпродажби от предходните почивни дни и отново е надолу, пише Bloomberg. Биткойнът поевтинява до 104 014 долара този следобед българско време, което е спад от 6,7% за денонощието. Цената на биткойна стигна абсолютен връх от 126 251 долара на 6 октомври, но след това трайно върви надолу.

Други криптовалути

Етерът се разделя с близо 9% от стойността си до 3686 долара, а рипълът с близо 10% до 2,20 долара. Соланата поевтинява с 10,4% до 175,14 долара. Пазарната капитализация на целия криптосектор се понижава до 3,6 трлн. долара, което е спад от 7,5% за последните 24 часа, по данни на CoinGecko.

В същото време свързаният с криптоборсата Binance токен BNB поевтиня с над 12%, след като платформата бе посочена от анализатори като един от двигателите на рекордните ликвидации на 10 и 11 октомври на фона на технически проблеми и ценови несъответствия. От Binance предложиха на потребителите и бизнес клиентите си компенсации за близо 600 млн. долара.

След абсолютния връх от 6 октомври, няколко дни по-късно ликвидации за над 19 млрд. долара, подкрепени от ескалиращото търговско напрежение между САЩ и Китай, съвпаднаха с разпродажби при повечето водещи криптовалути.

Засега пазарът не успява да запази възстановяването от по-рано през седмицата.

