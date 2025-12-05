САЩ с глоба от 7 млн. долара за компания, свързана със санкциониран олигарх на Путин

Министерството на финансите на САЩ наложи глоба от над 7 милиона долара на базираната в Ню Йорк компания за управление на недвижими имоти Gracetown Inc. Причината - приемане на плащания, свързани с компания, която в крайна сметка се оказва собственост на санкционирания руски олигарх Олег Дерипаска. В прессъобщение от 4 декември Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите във Вашингтон заяви, че Gracetown е нарушила санкциите, свързани с Русия, и не е докладвала за блокирани активи.

Глобата в размер на 7 139 305 долара е близка до максималния размер, предвиден в закона.

„Финансовото министерство ще действа решително срещу онези, които игнорират нашите санкции и помагат на нашите противници“, заяви заместник-министърът по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване Джон Хърли. Той добави, че министерството „ще продължи да разследва и да търси отговорност от онези, които подпомагат санкционирани лица“.

Кой е Олег Дерипаска?

Снимка: Getty Images

Дерипаска, някога най-богатият човек в Русия и дългогодишен сътрудник на руския диктатор Владимир Путин, основава Basic Element - една от най-големите индустриални групи в Русия, и "Русал" - втория по големина производител на алуминий в света.

Подобно на други руски олигарси, той натрупва състоянието си по време на бързата приватизация през 90-те години - след разпадането на Съветския съюз.

Съединените щати наложиха санкции на Дерипаска през 2018 г., позовавайки се на връзките му с Кремъл. Обединеното кралство наложи допълнителни санкции през 2022 г., след като Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна.

Според OFAC Gracetown е създадена през 2006 г. с цел да управлява три луксозни имота в Ню Йорк и Вашингтон, които Дерипаска е закупил по същото време. Компанията разчитала в голяма степен на лица, свързани с него, за финансирането и управлението на дейността си.

Дерипаска е бил крайният собственик на компанията от 2006 до 2018 г. В месеците преди налагането на санкциите контролът е преминал към негов роднина и дългогодишен сътрудник.

OFAC заявява, че мениджър на имоти, базиран в Ню Йорк, е контролирал банковите сметки на Gracetown и е изпълнявал инструкции от заинтересовани страни, базирани в Руската федерация.

