"Нямаме какво да крием": След спор закриха за медии срещата за бюджет 2026 в тристранния формат (ВИДЕО)

Министърът на финансите Теменужка Петкова закри за медиите заседанието в така наречения тристранен формат на 5 декември, след като получи подобни предложения и от работодателите, и от синдикатите. Появиха се и спорове, като например председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Румен Радев не бе съгласен и обяви: "Нямаме какво да крием". Все пак обаче разговорите около преразглеждането на бюджет 2026 останаха при закрити врата, а първоначалното обявление на финансовото ведомство бе, че ще се предават на живо.

Днес Теменужка Петкова провежда нова среща със социалните партньори – работодателските организации и синдикатите, във връзка с подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година. Разговорите започнаха в 10.00 часа. Работодатели, синдикати и министър стигнаха до консенсус, че след това ще дадат общи изявления пред медиите.

Кратък спор

Вчера имаше среща във формат синдикати-работодатели. Председателят на КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) Кирил Домусчиев обяви: "Проведохме дълга, но конструктивна среща със синдикатите. Имаме много точки, около които се обединихме". По думите му, те са в интерес и на обществото, и на синдикатите. "Надяваме се днес да постигнем необходимите договорки с вас", обърна се той към Петкова.

"Нямаме нищо против, колеги, да проведем по-експертно срещата и след това да дадем изявления пред медиите", допълни Домусчиев.

Синдикатите обявиха, че също предпочитат "да си ги изговорим в експертен формат и след това да коментираме пред медиите, включително точките, по които имаме консенсус".

Румен Радев реагира: "Нещата, по които имаме консенсус, не са малко, но не са и много. Могат да бъдат изчетени и казани сега. Нямаме какво да крием". Отговориха му обаче, че "не е въпрос на криене", а на "експертен разговор" и представяне на таблици пред Министерство на финансите.

