Лайфстайл:

"Нямаме какво да крием": След спор закриха за медии срещата за бюджет 2026 в тристранния формат (ВИДЕО)

05 декември 2025, 10:18 часа 450 прочитания 0 коментара

Министърът на финансите Теменужка Петкова закри за медиите заседанието в така наречения тристранен формат на 5 декември, след като получи подобни предложения и от работодателите, и от синдикатите. Появиха се и спорове, като например председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Румен Радев не бе съгласен и обяви: "Нямаме какво да крием". Все пак обаче разговорите около преразглеждането на бюджет 2026 останаха при закрити врата, а първоначалното обявление на финансовото ведомство бе, че ще се предават на живо.

Днес Теменужка Петкова провежда нова среща със социалните партньори – работодателските организации и синдикатите, във връзка с подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година. Разговорите започнаха в 10.00 часа. Работодатели, синдикати и министър стигнаха до консенсус, че след това ще дадат общи изявления пред медиите.

Още: "Консенсус в тристранката не означава консенсус на улицата": Икономист за новия преправен бюджет 2026

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кратък спор

Вчера имаше среща във формат синдикати-работодатели. Председателят на КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) Кирил Домусчиев обяви: "Проведохме дълга, но конструктивна среща със синдикатите. Имаме много точки, около които се обединихме". По думите му, те са в интерес и на обществото, и на синдикатите. "Надяваме се днес да постигнем необходимите договорки с вас", обърна се той към Петкова.

"Нямаме нищо против, колеги, да проведем по-експертно срещата и след това да дадем изявления пред медиите", допълни Домусчиев.

Синдикатите обявиха, че също предпочитат "да си ги изговорим в експертен формат и след това да коментираме пред медиите, включително точките, по които имаме консенсус".

Румен Радев реагира: "Нещата, по които имаме консенсус, не са малко, но не са и много. Могат да бъдат изчетени и казани сега. Нямаме какво да крием". Отговориха му обаче, че "не е въпрос на криене", а на "експертен разговор" и представяне на таблици пред Министерство на финансите.

Още: Държавата "за хората" се готви да взима почти 50% от всеки: Изчисления на работодател

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
синдикати Министерство на финансите работодатели Теменужка Петкова Тристранен съвет Бюджет 2026
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес