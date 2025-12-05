Любопитно:

Какво е доверието към еврото в страните от еврозоната: Проучване

Общественото доверие към еврото остава високо в държавите, въвели общата валута. Това стана ясно, след като Европейската комисия представи днес данни от проучване на "Евробарометър", според които голямо мнозинство от участвалите в допитването определят еврото като добро за ЕС и еврозоната. Данните не съдържат резултати за България, тъй като нашата страна ще се присъедини към еврозоната на 1 януари догодина.

Резултати от проучването

Проучването показва, че 79 на сто от участвалите в допитването определят еврото като добро за ЕС, а 70 на сто - като добро за тяхната страна. Мнозинството е на мнение, че общата валута е направила пътуването по-лесно и по-евтино. Около 80 на сто казват, че еврото е улеснило сравняването на цените при пазаруване в различни страни от еврозоната, включително и онлайн.

Мнозинство от 61 на сто подкрепя премахването на монетите от 1 и 2 евроцента, сочи още проучването, извършено в 20-те държави от еврозоната през септември. 

Проучването засяга също отношението към плановете за възстановяване и устойчивост и отпускането на средствата от ЕС за насърчаване на икономиката заради последиците от ограниченията, наложени при пандемията от КОВИД-19. Според данните 67 на сто подкрепят възможността държавите от ЕС да получават средства за развитието на незамърсяваща икономика и инвестиции в обществен интерес.

