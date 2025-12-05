Държава, синдикати и работодатели се споразумяха за промените в бюджет 2026: Какви са отстъпките? (ВИДЕО)

Министерството на финансите, работодателите и синдикатите постигнаха съгласие по основните параметри на проекта за Закон за държавния бюджет за 2026 година, обявиха заедно те на пресконференция днес, 5 декември. Финансовият министър Теменужка Петкова отчете "контруктивен диалог и ползотворна работа" със социалните партньори, като акцентира и върху участието на "всички политически партии, подкрепящи правителството" - т.е. ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало".

Тя поздрави работодателите и синдикатите, които вчера на обща среща са постигнали консенсус по ключови елементи, а това е улеснило и днешния диалог.

Без вдигане на пенсионните осигуровки, отпада данък "дивидент"

Основните акценти, по които е постигнато съгласие и ще намерят отражение в бюджет 2026, по думи на Теменужка Петкова, са:

Отпада мярката, свързана с увеличаване на данък „дивидент“ от 5 на 10%;

от 5 на 10%; Отпада изискването за държавно одобрения софтуер за бизнеса, или т.нар. СУПТО;

Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта от 1 януари 2026 г.;

с 2 процентни пункта от 1 януари 2026 г.; Максималният осигурителен доход е в параметрите на договорената стойност - 2300 евро. Това означава, че тук отстъпка почти няма - вече бе предвидено той да нарасне от 4130 до 4600 лв., или 2352 евро.

Съгласие по доходите в определени сектори

Отвързват се заплатите в определени сектори – сектор „ Сигурност “, сектор „ Отбрана “ – от средната брутна работна заплата;

“, сектор „ “ – от средната брутна работна заплата; Прилага се обща политика по доходите , която е 10% за всички в обществения сектор;

, която е 10% за всички в обществения сектор; Прецизиране на капиталовата програма – намаляване с 450 милиона евро по отношение на националното финансиране и с 300 милиона евро по отношение на предвидени разходи със средства по фондове и програми на ЕС.

Разходите по бюджета, след спазване на правилото в Закона за публичните финанси, са в размер на 40,1% от БВП на страната.

Снимка: БГНЕС

"Останаха доста теми, които ще дискутираме през следващата година – 2026. Надявам се там също, в рамките на един конструктивен диалог, да намерим решения", каза Петкова. Тя акцентира върху пътната карта в областта на социалната сфера, въпросите по която са отложени за следващата година. Те до голяма степен ще дадат „яснота и предвидимост“ за българския бизнес, уточни финансовият министър.

"Радвам се, че със синдикатите - като никога - успяхме да намерим толкова допирни точки, по които винаги сме имали различия", обяви председателят на КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) Кирил Домусчиев.

Следващи стъпки

До края на днешния ден Министерството на финансите и правителството поемат ангажимента да изпратят на социалните партньори закона за бюджет 2026, както и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.

В рамките на двата почивни дни ще има работа по дейността на НЗОК и ДОО, които трябва на свои надзори да одобрят постигнатата договореност.

В понеделник сутринта ще бъде проведен Национален тристранен съвет, след което идва заседание на Министерски съвет и в ранния следобед на 8 декември в Народното събрание да бъде внесен Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Този ход назад от страна на правителството идва след масовите многохилядни протести в София, Пловдив, Варна и още големи градове в страната.

