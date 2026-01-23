Спорт:

БНБ обяви какъв процент от левовете са изтеглени от обращение

Към 23 януари общият обем на банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 10,1 млрд. лева, което представлява 67% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г., съобщават от БНБ. Темпът на изтегляне на левовете е в съответствие с прогнозите, като очакванията са до средата на 2026 г. около и над 90% от стойността на българските банкноти, които са били в обращение спрямо началото на 2025 г., да се обмени в евро. По отношение на българските разменни монети този процент се очаква да е около и над 60%, посочват от БНБ.

Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5,3 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението. БНБ обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

Организация на процеса на обмяна

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще продължат да работят извънредно в събота и ще извършват обмяна на левове в евро на 24 и 31 януари 2026 г.

Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни през месец януари 2026 г. Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки.

Обмяна на банкноти и монети от банките

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

До 23 януари общият брой на постъпилите сигнали, свързани с банки, е 158. В резултат на предприетите действия се наблюдава устойчива положителна тенденция в намаляване броя на постъпващите в БНБ сигнали и през последната седмица те са 14.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
