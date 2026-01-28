Войната в Украйна:

Цената на златото постави нов, невероятен рекорд

28 януари 2026, 10:41 часа 270 прочитания 0 коментара
Цената на златото постави нов пореден исторически рекорд, преминавайки вече и прага от 5200 долара за тройунция. Това показват данни на борсата за търговия с метали в Ню Йорк Comex. Към 09:30 ч. тази сутрин златото се котираше при цена от 5275,90 долара за тройунция (повишение от 3,8 на сто) или малко под максимума от 5276,20 долара, достигнат по-рано днес.

Непрекъснат ръст в цената

Цента на златото расте непрекъснато от началото на годината, а за увеличаването на стойността му допринасят нарастващата финансова и геополитическа несигурност.

Цели 64% е ръстът в цената на ценният метал и през 2025 г. Това ставна на фона на облекчаването на паричната политика на Съединените щати, търсенето от страна на централната банка (Китай например удължи купуването на злато за 14-и месец през декември) и рекордните потоци от търгувани на борсата капитали.

Поскъпват и другите благородни метали. Котировките на среброто също вървят рязко нагоре - със 7,89 на сто до 114,32 долара за тройунция след максимума от 116,17 долара.

Поскъпват също така платината (+5,43 на сто до 2675,20 долара), паладият (+5,02 на сто до 1975.00 олара), медта (+1,91 на сто до 5,9740 долар), алуминият (3,48 на сто до 3272,00 долара).

