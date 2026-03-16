Мартин Владимиров: Цените на горивата у нас са най-ниските в ЕС, но скоро това може да се промени

В България цените на горивата са най-ниски в момента. Ръстът у нас е 10%, а в ЕС е 30%. Но се очаква в следващите седмици да има сближаване. Това коментира Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията в ефира на Нова телевизия. По думите му ако цената на петрола достига до 150 долара на барел, в следващите 2 седмици ще се материализира с още 20 цента на литър на колонката. "Дали ще се случи, зависи от това дали САЩ направи коалиция, която да отвори Ормузския проход. Това ще отнеме седмици, но самият факт, че се очаква такова решение, натиска цената надолу", заяви той.

Според него България има възможност да влияе на пазара на горива чрез особения управител в "Лукойл". „Той може да натисне маржът на печалба максимално да се задържи“, смята икономистът.

Той определи помощта към най-уязвимите като добра, тъй като смята, че да се бърка държавата в цените на колонките е най-голямата глупост.

„Това е най-тежката петролна криза в историята. Когато Русия нахлу в Украйна, цената достигна до 150 долара, а нямаше никакъв недостиг, а сега има. Веднъж спрян добива, много трудно се пуска обратно“, обясни Владимиров.

Той заяви, че 1/3 от доставките на петрол в България идват от Казахстан, 1/3 - от Северна Африка, така че нямаме никакъв риск за доставките.

„Всички тези проблеми в Ормузския проход обаче помагат на Кремъл. В България се купува много руски дизел, прикрит от Турция и Египет - 20-30% от пазара. Потреблението му сега ще се засили. Това означава, че България и Черноморския регион ще помагат на войната на Русия“, обясни той.