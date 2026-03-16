Иран вдигна минималната заплата с 60%

Министърът на труда на Иран обяви увеличение с над 60% на минималната работна заплата, съобщиха местните медии. Решението идва след антиправителствените протести, започнали като израз на недоволство от тежките икономически условия, предаде AFP.

Страната коригира минималната си работна заплата ежегодно, за да отчете инфлацията, която скочи рязко поради международните санкции в месеците, довели до продължаващата война между Иран и Израел и САЩ.

В информация на агенция Tasnim, цитирайки министъра на труда, се казва, че "с одобрението на правителството" месечната минимална работна заплата ще се увеличи от 103 млн. риала на 166 млн. през следващата година от персийския календар, която ще започне след няколко дни.

Още: Иранските условия за край на войната: Висш ирански представител ги обяви (ВИДЕО)

Новата минимална работна заплата е еквивалентна на приблизително 112 долара на месец.

Също така властта обяви значително увеличение на помощите за издръжка на деца.

Протестите в Иран

Икономически мотивираните демонстрации избухнаха през декември 2025 г., предизвикани от поскъпването на живота и обезценяването на националната валута.

Още: Разкол заради войната: "Хамас" се обърна срещу Иран

Протестите скоро се превърнаха в национално движение, призоваващо за край на теократичното управление на страната, което се установи след ислямската революция през 1979 г.

Властите отговориха с репресии срещу протестите. Правозащитни организации твърдят, че при потушаването на бунтовете са бил убили десетки хиляди хора, което накара президента на САЩ Доналд Тръмп да заплаши с военна намеса.

Тръмп многократно е призовавал иранците да се възползват от възможността да въстанат срещу режима и да поемат контрол над страната си.