Пари от държавата за скъп бензин и дизел: Сериозни особености

20 евро помощ за най-бедните заради по-скъпите горива -служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов предупреди, че това ще влезе в сила "при трайна тенденция за ръст на цените на горивата". Министърът обаче предупреди, че това не е неговата сфера на отговорност.

Адемов уточни, че планът на държавата е следният - по две направления, за физически и юридически лица. В първия случай, 20 евро получават тези, които имат месечен доход от до най-много 780 евро (два пъти линията на бедност). Става въпрос за автоматична помощ (превеждане по сметка) на 20 евро за личен автомобил или лизинг за личен автомобил. Пред bTV Адемов поясни, че при повече от един личен автомобил в семейство, но в случай, че колите се водят на имената на различни членове от семейството, ще трябва да се прави избор за коя кола да се дава помощ. Обаче ако някой има на свое име повече от един автомобил, може да получи по 20 евро за всеки - поне така излезе от думите на министъра.

Социална помощ само ако гласуваш правилно

Служебният социален министър посочи, че имало "директор" на дирекция "Социално подпомагане", отговарящ за разпределение на социални помощи, участвал във вечерно политическо събитие на определна партия в Благоевград. Ще вземем мерки, категоричен беше той.

"Ако не гласуваш за тази политическа сила, ще те заличим от този списък" - така Адемов предупреди, че има доста методи как да се купуват гласове чрез натиск. Например - по "Топъл обяд", или при определяне на помощ за личен асистент за хора с увреждания. Ако не гласуваш за някого, изпадаш от съответния списък - такъв натиск има.

"Понякога хлябът им зависи от начина, по който гласуват" - служебният социален министър напомни, че служебното правителство сега прави оценка и анализ на всички уязвими групи в България, за да пресече опити да се притискат хората да гласуват по определен начин. "Разчитаме на сигналната функция на българските граждани" - това обаче е основният инструмент да има контрол, по думите на Адемов. Но той добави, че ще има мобилни екипи на райони, за които се знае, че има натиск и купуване на гласове, за да събират сигнали.

