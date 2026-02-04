Расистки скандал след финала за Суперкупата! Фенове на Левски скочиха на голмайстора на Лудогорец

Огромен скандал се разрази след края на финала за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. Както е известно, „орлите“ взеха отличието, след като спечелиха срещата с минималното 1:0. В герой за разградчани се превърна резервата Бърнард Текпетей, който отбеляза единственото попадение на Националния стадион „Васил Левски“. Ганаецът бе точен в 70-ата минута, а голът у бе достатъчен, за да могат „зелените“ да вдигнат трофея.

Грозни сцени на Националния стадион „Васил Левски“

След последния съдийски сигнал обаче се разрази расистки скандал. Колегите от „Дспорт“ публикуваха видето, на което се вижда как Бърнард Текпетей се прибира към съблекалните на стадион „Васил Левски“. Фенове на „сините“ пък са застанали от двете страни на тунела и блъскат по плексигласовите стени. Чуват се и викове: „Ей, мамум“, „Маймуна“, „Ко**ле“, „Маймумо, колко пари даде на съдията?“. Самият Текпетей пък не остава равнодушен към обидите и на свой ред се разправя с привържениците на Левски. Крилото на Лудогорец обаче е екортиран от стюардите към съблекалните.

Левски може да отнесе тежко наказание

Това не е първият път, в който фенове на Левски се замесват в подобен скандал. Много вероятно е Дисциплинарната и Етичната комисия към Българския футболен съюз да се самосезират по случая, а това да доведе до тежко наказание за столичния гранд. Възможните санкции са парична глоба, предупреждение за лишаване от домакинство и т.н.

