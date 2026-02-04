Мистерията около убийствата на Петрохан се заплита: Трима се издирват, чакат се и данни от аутопсията

Предстои аутопсия, която по категоричен начин ще даде отговор дали са употребявали алкохол или наркотици, в какви количества, както и с какво оръжие са били убити. Това коментираха бившият директор на отдел "Издирване" в МВР и криминален психолог Красимир Занев в ефира на Нова телевизия относно случая с откритите тела на трима души край хижа в района на прохода "Петрохан".

Много неизвестни

Според него съдебно-медицинската експертиза ще хвърли яснота и ще покаже дали намереното оръжие отговаря на раните по телата или е използвано друго. Това, според него, ще е ключово за изясняване дали става дума за външна намеса или за по-специфичен сценарий, включително и ритуално убийство – една от разглежданите версии.

Занев обясни, че още на ранен етап може да се направи анализ дали две от жертвите са били убити от третата, която след това се е самоубила, или се търси четвърто лице. "Значение има разположението на телата, разстоянието до оръжията", обясни той.

Бившият директор обърна внимание и на факта, че собственикът на хижата Ивайло Калушев и още едно лице са в неизвестност и са обявени за издирване.

Занев подчерта, че към този момент не могат да се правят прибързани изводи за секта или престъпления срещу непълнолетни.

Според Занев големият въпрос е защо подобни изоставени или полуизолирани обекти не попадат по-рано във фокуса на службите. "След всичко, което се чу, тази хижа изглежда оперативно интересна", заяви той, като уточни, че полицията разполага с механизми да следи сигнали за места, потенциално свързани с престъпна дейност.

По повод пожара в хижата Занев изрази мнение, че най-вероятно става дума за опит за заличаване на следи, макар телата да са открити извън сградата. "Трябва експертиза – откъде е тръгнал пожарът и каква е причината", допълни той.