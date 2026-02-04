Хали Бери: Горчивата реалност за кариерата ѝ, след като спечели "Оскар"

Хали Бери, единствената жена от афроамерикански произход, печелила наградата „Оскар“ за най-добра актриса, заяви, че отличието ѝ от 2002 г. „не е променило съществено“ хода на кариерата ѝ, тъй като холивудските студия са си останали предпазливи към истории, в които водещи са чернокожи актьори. Бери разказа за това в интервю за онлайн платформата The Cut, цитирано от „Гардиън“.

Расовите бариери в Холивуд

Пред The Cut Бери посочи, че е очаквала оскаровият ѝ триумф в „Балът на чудовищата“ на режисьора Лий Даниълс да ѝ отвори много врати. „Мислех си, че пред дома ми ще спре камион, пълен със сценарии“, каза актрисата.

По думите ѝ обаче броят на предложенията, които е получила след това, е останал почти непроменен спрямо времето преди „Оскар“-а. Обяснява го с това, че според нея в киноиндустрията продължава да има несигурност по въпроса как да бъдат разказвани истории за хора с различен етнически произход.

„Макар да бях изключително горда с постижението си, на следващата сутрин аз все още си бях чернокожа. Режисьорите продължаваха да казват: „Ако сложим чернокожа жена в тази роля, какво отношение ще има това към цялата история? Трябва ли да изберем и чернокож мъж? Тогава ще се получи „чернокож филм“. А такива филми не се продават в чужбина“, разказа Бери.

Подобно мнение изрази и Лупита Нионго, която спечели „Оскар“ за най-добра актриса в поддържаща роля през 2014 г. за участието си в „12 години в робство“ на Стив Маккуин, припомня „Гардиън“.

В интервю за Си Ен Ен Нионго каза, че спектърът от роли, които ѝ били предлагани след отличието, бил обезсърчаващо тесен. „След като спечелих наградата на Академията, както всеки друг на мое място би направил, си помислих: „Сега ще получавам главни роли“, каза тя. „Вместо това разговорите по темата обикновено започваха така: „Лупита, искаме да участваш в още един филм, в който си робиня, но този път си на кораб, превозващ роби“. Това бяха предложенията, които получавах в месеците след наградата“, допълни актрисата.

В обобщение „Гардиън“ посочва каква е статистиката до момента - досега повече от 30 чернокожи изпълнители са номинирани за наградата „Оскар“ за най-добър актьор, като петима от тях са я печелили. В категорията за най-добра актриса са номинирани 16 жени от афроамерикански произход. Двадесет и пет чернокожи мъже са се състезавали за „Оскар“ за най-добър актьор в поддържаща мъжка роля, като седем са печелили отличието. Сред тях е и Делрой Линдо, а неговата екранна партньорка в „Грешници“ Унми Мосаку е сред 32-те цветнокожи жени, номинирани за най-добра актриса в поддържаща роля, като 10 от тях са получили наградата.

Фаворитка тази година е Теяна Тейлър за участието й в „Битка след битка“, допълва изданието, цитирано от БТА.