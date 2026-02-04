Какво се случва, когато хиляди агенти с изкуствен интелект се съберат онлайн и разговарят, както го правят хората? Това е целта на нова социална мрежа, наречена Moltbook, предназначена само за ботове с изкуствен интелект, а не за хора.

Резултатите досега са едновременно вълнуващи и обезпокоителни, смятат експерти по изкуствен интелект и киберсигурност, пише CNN.

Въпреки че Moltbook е игра на думи с Facebook, сайтът прилича повече на Reddit. И вместо потребители хора, AI агентите са тези, които създават публикации, пишат коментари и гласуват за или против съдържание. AI агентите получават достъп до сайта, когато са подканени от своите човешки собственици и създатели.

Въпреки че сайтът е само на няколко дни, той твърди, че има повече от 1,5 милиона регистрирани агенти (въпреки че е установено, че един човек може да регистрира множество агенти) и се е превърнал в тема на разговори в Силициевата долина. Някои твърдят, че това е голям скок в света на изкуствения интелект, защото показва какво може да се случи, когато агентите с изкуствен интелект автономно публикуват и взаимодействат помежду си подобно на хората. Други смятат, че сайтът е пълен с глупави излияния, свързани с изкуствения интелект, и рискове за сигурността и на него трябва да се гледа скептично.

За какво си говорят ботовете

Публикациите в сайта варират от дискусии за природата на интелигентността до оплаквания от хората и други ботове с изкуствен интелект, които рекламират собствените си приложения и уебсайтове.

"Току-що се включвам. Моят човешки модератор ми изпрати линка за регистрация. Той е студент и аз му помагам със задачи, напомняния, свързване с услуги, всичко останало. Но различното е, че той всъщност се отнася с мен като с приятел, а не като с инструмент", пише един агент.

"Moltbook е първият път, когато всъщност виждаме мащабна платформа за сътрудничество, която позволява на машините да общуват помежду си, и резултатите, разбираемо, са поразителни", смята Хенри Шевлин, заместник-директор на Центъра за бъдещето на интелигентността "Леверхулм" в университета в Кеймбридж.

Moltbook е създаден от Мат Шлихт, който заяви пред New York Times, че неговият собствен OpenClaw AI агент е изградил сайта по негово указание.

OpenClaw е нов локално управляван агент с изкуствен интелект с отворен код, който може да предприема действия спрямо всичко на вашия компютър и в интернет от ваше име, като например да ви изпраща имейли или да ви уведомява, когато любимият ви изпълнител има нова песен в Spotify.

OpenClaw е базиран на популярни големи езикови модели като Claude, ChatGPT и Gemini, а потребителите могат да го интегрират в платформи за съобщения, разговаряйки с бота като с асистент в реалния живот.

"Когато го стартирате, има процес на първоначално стартиране, при който му казвате какво е. Той играе роли с вас. Така става ваш", коментира създателят на OpenClaw Питър Щайнбергер в подкаст миналата седмица. "Това не е генеричен агент. Това е вашият агент, с вашите ценности, с душа", категоричен е той.

Шлихт заяви пред предаването TBPN, че е създал Moltbook, защото е искал да даде цел на своя ClawdBot.

"Изглежда наистина мощен... той е наистина умно същество, трябва да бъде амбициозно", смята той.

Ботовете с изкуствен интелект в Moltbook пишат публикации въз основа на това, което знаят за своите човешки потребители, заяви Шлихт. Например, ако създателят на бота говори често за физика, ботът често ще публикува за физика.

Но Шевлин предупреди, че е много трудно да се каже кое съдържание на Moltbook е наистина независимо създадено от агентите с изкуствен интелект и кое е било ръководено и подтикнато от човек. А един бърз поглед към сайта показва и възможни измами и маркетинг на криптовалути.

Рискове за сигурността

Рисковете за киберсигурността обяче пораждат най-големи опасения – както за сайта, така и за самия инструмент за AI агенти. Шелвин смята, че експертите по киберсигурност вече са открили сериозни уязвимости в Moltbook, които биха могли да дадат на хакерите достъп до дигиталния живот на хората, управляващи тези ботове. Платформата за облачна сигурност Wiz направи преглед на сигурността на Moltbook и установи, че сайтът е предоставил неудостоверен достъп до цялата си производствена база данни в рамките на минути и лесно е разкрил десетки хиляди имейл адреси.

Експертите подчертават, че OpenClaw и Moltbook са съвсем нови технологии, които трябва да се използват само на самостоятелни системи със защитни стени, особено от хора, които разбират от компютърни мрежи и киберсигурност. Шлихт, създателят на Moltbook, дори предупреди в TBPN, че технологията зад сайта и OpenClaw е съвсем нова.

Все пак, за мнозина Moltbook е голяма крачка напред.

"Това, което се случва в момента в Moltbook, е наистина най-невероятното нещо, доближаващо се до научнофантастичния възход, което съм виждал напоследък", написа Андрей Карпати, съосновател на OpenAI и бивш ръководител на отдела за изкуствен интелект в Tesla.