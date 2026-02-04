Справихме ли се с приемането на еврото? Анкетата на Actualno.com

Измина един месец, който бе повод за много страхове и надежди. Ключовите 31 дни от януари, които имахме, за да преминем от лев към евро и да завършим процеса по влизането в еврозоната.

По познат модел периодът на превалутирането се превърна както в мишена за пропаганда и излишно всяване на смут, от една страна, така и на места доведе до спекула, неоправдани закръгляния в ущърб на купувачите и пореден стимул за инфлацията.

Не се мина без куриозни случаи. Например българин, който донесе в банка три бидона левове на монети, с които блокира работата й. Акцията на колоритния нашенец съвсем уместно бе коментирана в социалните мрежи така - банката е трябвало просто да му върне бидон и половина евро.

На фона на всички тези приключения питаме в днешната анкета нашите читатели:

Справихме ли се с приемането на еврото?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Бихте ли подкрепили партията на Румен Радев на изборите?

Над 5000 гласа (52%) отговориха с "да", а приблизително същият брой - 48%, заявиха, че не биха подкрепили подобен политически проект.

А сега питаме за друго:

Справихме ли се с приемането на еврото?

а) Да, всичко мина гладко и страховете бяха излишни.

б) Имахме големи затруднения и още дълго време ще трябва да се свиква.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.