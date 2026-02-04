След като педиатрията на "Св.Анна" затвори, друга болница поема детската хирургия

Във Варна се прави организация за пренасочване на нуждаещите се от хирургични операции деца на възраст до 18 години. Регионалната здравна инспекция във Варна е уведомила Спешната помощ и всички лечебни заведения в града за промяната.

Това съобщи директорът на здравната инспекция проф. Цонко Паунов.

Причина за реорганизацията е прекратяване на дейността на Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение "Св.Анна" от 1 март тази година.

Пациентите вече ще бъдат поемани от университетската болница "Св.Марина". Паунов обясни, че болница "Св.Марина" разполага със специалисти и има капацитета да поеме спешните и плановите детски операции. Това е потвърдено на проведените разговори с ръководството на лечебното заведение, уточни проф. Паунов.

Закриването на детското отделение

От МБАЛ "Св.Анна" съобщиха, че от 1 март Отделението по детска хирургия прекратява дейността си, а причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Те са декларирали, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община.

Кметът Благомир Коцев заяви, че е разговарял със здравния министър и се разчита на държавата, за да бъде спасена детската хирургия.

Коцев каза, че в болницата тече одит и на тази база да се вземат решения как да се действа.

Затварянето на отделението по детска хирургия в болница "Света Анна" във Варна е резултат от дългогодишни управленски проблеми, заяви доц. д-р Антон Тонев, хирург-онколог, консултант на кмета на община Варна по здравните въпроси.

По думите му причините за напускането на целия екип не са свързани пряко със заплащането.

"Става въпрос за много дълго правени обещания за условия на работа, за възможност да се оперира всеки ден", обясни Тонев. Той посочи, че лекарите са говорили за "организационен хаос" и за "невъзможност управлението на болницата да спази поетите ангажименти към своя персонал".

Той заяви, че това е четвъртото отделение, което в рамките на 5 години ще затвори в тази болница.

Организира се протест

В същото време стана ясно, че в четвъртък,5 Февруари, от 17:30 ч. ще се проведат протести срещу прекратяването на дейността на отделението по детска хирургия.

Протести ще има пред Министерство на здравеопазването в град София и в двора на МБАЛ Св. Анна - Варна.

"Отделението обслужва деца и семейства от региона на цяла Североизточна България и поема малки пациенти не само от Варна, но и от Бургас, Добрич, Русе, Разград, Шумен, Силистра и други малки населени места. В него от години се оказва оперативна и спешна педиатрична помощ", смятат недоволните.

Протестът е в подкрепа и на всички лекари, медицински сестри и специалисти, които полагат грижи за малките пациенти в региона.

Той се организира с подкрепата на различни обществени и неправителствени организации.