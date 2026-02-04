Оставката на Румен Радев:

Марго Роби проговори за секс сцените в "Брулени хълмове" (ВИДЕО)

Марго Роби смята, че е била "подготвена за успех" с филма "Брулени хълмове". 35-годишната актриса играе заедно с Джейкъб Елорди в режисирания от Емералд Фенел филм, който е вдъхновен от едноименния роман на Емили Бронте от 1847 г. Роби сподели, че се чувства щастлива, че е работила по "най-невероятния сценарий", а също, че е нямала никакви притеснения относно секс сцените.

Силна химия на екран

"Химията между нас като Кати и Хийтклиф... Честно казано, бяхме толкова подготвени за успех. Имахме най-невероятния сценарий и най-невероятните дизайнери, които създадоха тези кадри, декори и костюми, а Емералд е толкова чувствителна към това, което може да накара някого да ахне, че беше като да ни дадат всички съставки, за да направим нещо невероятно, и всичко, което трябваше да направим, беше да дадем най-доброто от себе си", каза холивудската звезда пред Extra.

Марго Роби сподели също, че се е чувствала комфортно с 28-годишния Елорди, когато са снимали секс сцени заедно.

"Никога не се чувствах, че трябва да внимавам с него, мисля, че той също не се чувстваше, че трябва да внимава с мен. Смятам, че бързо стигнахме до място, където е като да опиташ всичко, да направиш всичко. Ти няма да ме нараниш, знаеш ли...", заяви актрисата.

По-рано тази година Марго призна, че се е наслаждавала на емоционалните "колебания" в "Брулени хълмове".

На въпроса дали романтичните сцени във филма са изисквали различна подготовка, тя отговори пред People: "Не се различава от всички други сцени, които снимаме. Филмът изисква много от всички нас. Моята героиня плаче практически във всяка сцена, но не, беше удоволствие. Хареса ми да играя роля, в която преминавам от една бурна емоция към друга в един миг".

