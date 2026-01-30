Дали не мирише на война заради огромен срив на Уолстрийт?

Водещите борсови индекси на Уолстрийт потънаха на отрицателна територия във вчерашната търговия, докато инвеститорите преценяваха резултатите на големите технологични компании, които отчитат нови големи разходи за изкуствен интелект. Акциите на Microsoft поевтиняха с 11,3 на сто, което натежа върху Nasdaq, след като приходите от облачните ѝ услуги не успяха да впечатлят пазара. Това създаде опасения, че значителните инвестиции в партньорството с технологичната компания OpenAI все още не водят до достатъчно реализирани доходи и печалба.

Срив при технологичните компании

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се срина с 483,157 пункта или 2,03 на сто до ниво 23 374,29 пункта.

Още: Мъск планира SpaceX да излезе на фондовата борса

Върху индекса натежа и отчетеният от германският софтуерен гигант SAP по-слаб от очаквания ръст на портфейла си от договори за облачни услуги през четвъртото тримесечие, докато книжата на ServiceNow поевтиняха с почти 10 на сто след публикуването на отчета за печалбите на компанията, което задълбочи опасенията на инвеститорите, че традиционните софтуерни компании рискуват да загубят позиции заради нарастващата конкуренция в областта на изкуствения интелект.

Акциите на Salesforce поевтиняха с 5,6 на сто, а тези на Adobe и Datadog загубиха по 3,1 на сто от стойността си.

Книжата на Tesla поевтиняха - с 1 на сто, въпреки плановете за удвояване на капиталовите разходи до рекордно ниво.

Още: Срив на Уолстрийт след предупреждение от големи банки

Като изключение, акциите на Meta поскъпнаха с почти 8 на сто, подкрепени от оптимистична прогноза за приходите и увеличение на капитала със 73 на сто за тази година.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average загуби 184,3 пункта или 0,38 на сто до 48 831,3 пункта, докато по-широкообхватният S&P 500 спада със 75,09 пункта или 1,08 на сто до 6902,94 пункта.

Книжата на минните компании, добиващи редкоземни елементи, поевтиняха след новини, че администрацията на президента Доналд Тръмп може да се откаже от минималните ценови прагове за тези минерали.