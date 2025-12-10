Мъск планира SpaceX да излезе на фондовата борса

Илон Мъск е планирал космическата му компания SpaceX да набере над 30 млрд. долара при първично публично предлагане (IPO), съобщава Блумбърг, позовавайки се на свои източници. Според публикацията целевата пазарна оценка на компанията е около 1,5 трилиона долара. В събота Мъск определи като неверни някои медийни съобщения, според които продажба на акции би оценила компанията на около 800 млрд. долара.

Кога ще излезе на пазарите?

По данни на източниците SpaceX планира да реализира публичното предлагане в периода от средата до края на следващата година. Датата обаче може да се промени в зависимост от пазарните условия и други фактори. Компанията възнамерява да използва набраните средства, наред с другото, за финансиране на дейности, свързани с изграждане на изчислителни центрове в космоса.

SpaceX има ключова роля в американската космическа програма и е известна с глобалната си сателитна интернет услуга Starlink. Според медийни съобщения Мъск притежава над 40 на сто от SpaceX и запазва контрол върху компанията чрез акции с увеличени права на глас.

Планираният борсов дебют би позволил по-прецизна оценка на състоянието на Мъск, тъй като стойността на неговия дял в SpaceX в момента се изчислява основно на база сделки с ограничен обем. За разлика от това оценката на дела му в производителя на електромобили Tesla се определя по пазарната цена на акциите. Според оценки на Блумбърг Мъск разполага с приблизително 460 млрд. долара и е най-богатият човек в света.

SpaceX очаква да реализира приходи от около 15 млрд. долара за настоящата година и между 22 и 24 млрд. долара през 2026 г.

