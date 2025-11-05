Войната в Украйна:

Дефицит от почти милиард лева е отчетен в сектор "Държавно управление"

05 ноември 2025, 13:15 часа 391 прочитания 0 коментара
Дефицит от почти милиард лева е отчетен в сектор "Държавно управление"

Отчетените приходи на сектор "Държавно управление" за второ тримесечие на 2025 г. са в размер на 22,577 млрд. лв., а разходите - в размер на 23,425 млрд. лева, което оставя дефицит от 848,7 млн. лева. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.

През първото тримесечие на годината приходите в сектора са били 17,458 млрд. лева, разходите - 19,255 млрд. лева, а дефицитът - 1,797 млрд. лева.

За второто тримесечие на миналата година данни на НСИ показват съответно: приходи - 18,401 млрд. лева, разходи - 19,251 млрд. лева и дефицит - 849,7 млн. лева.

Още: Никой не се преструва, че няма проблем с дефицита - просто се преструват, че може да се реши сам

Бюджетният дефицит надмина шест милиарда лева

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
дефицит приходи бюджетен дефицит разходи информация 2025
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес