Дефицит от почти милиард лева е отчетен в сектор "Държавно управление"

Отчетените приходи на сектор "Държавно управление" за второ тримесечие на 2025 г. са в размер на 22,577 млрд. лв., а разходите - в размер на 23,425 млрд. лева, което оставя дефицит от 848,7 млн. лева. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.

През първото тримесечие на годината приходите в сектора са били 17,458 млрд. лева, разходите - 19,255 млрд. лева, а дефицитът - 1,797 млрд. лева.

За второто тримесечие на миналата година данни на НСИ показват съответно: приходи - 18,401 млрд. лева, разходи - 19,251 млрд. лева и дефицит - 849,7 млн. лева.

