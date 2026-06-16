Дянков се съюзи с Асен Василев и каза каква глупост свърши Румен Радев пред ЕС с бюджетния дефицит

"Все още не знаем как сме завършили 2025 година". Това заяви бившият финансов министър и ръководител на Фискалния съвет Симеон Дянков, който каза, че след като е така, след като няма официална ревизия, която да покаже имаме ли по-голям бюджетен дефицит, нямаме ли, то не може да се почне адекватна наказателна процедура от ЕС. Според Дянков, ако има "неплатени фактури", те трябва да се броят в дефицита на 2025 година.

"Бавят се, защото картината е елементарна. Картината е следната - приемаме, че Брюксел като е гледал данните, те използват данните на финансовото министерство и казват: "Вие казвате 3%, но реално са 3,5%", продължи Дянков и очерта три групи фактори, важни за определяне на дефицита. Първата група са т.нар. счетоводни трикове - предплатените от банките данъци от 250 млн. евро, които трябваше да се плащат 2026 година. Тези плащания трябва да се отчетат счетоводно през 2026 година. Отделно още 600 млн. евро от ББР. И още 600 млн. евро задържано ДДС плюс пари за разплатени дейности като например лот 2 за АМ "Хемус" - кабинетът "Гюров" каза 850 млн. евро, сегашното правителство твърди, че са 2 млрд. евро.

Дянков направи сметката в сутрешния блок на БНТ - 5-6% дефицит, като абсолютна стойност е между 2,2 млрд. или 3,4 млрд. евро. 5,5% е дефицитът на Франция и Белгия - не е толкова лошо от някои гледни точки, по думите му пред сутрешния блок на БНТ. Според бившия финансов министър е било грешка сегашното правителство Румен Радев да говори за дефицита и през 2026 година, да казва 7% - две държави в Европа, Латвия и Словения, избягнаха такава процедура, каза още Дянков. И двете държави са с дефицит над нашия през 2025 година - прав беше Асен Василев, добави Симеон Дянков, който изтъкна, че Брюксел е повярвал на Латвия, че ще се справи тази година, а на Словения е казано "да си оправи данните".

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"Парите са изхарчени"

"Парите вече са изхарчени - въпросът е дали се правим официално, че не са или го признаваме", обобщи Дянков, който е сигурен, че влизаме в процедура по свръхдефицит. Това значи "устойчиво" да си намалиш дефицита под 3%, т.е. всяка година по 0,5% поне. Така че е важно от каква база тръгваш да намаляваш, каза бившият финансов министър. Ако е по-висока, рязането на разходи ще е по-болезнено - затова сега трябва дипломация пред Брюксел, за да коригираме леко, смята председателят на Фискалния съвет.

Преди 2010 година влязохме в процедура по дефицит - за година и половина излязохме, първата година съкратихме 1,6%, втората - 1,5%. Големият въпрос е има ли реформатори в това правителство, тогава имаше - аз твърдя, че няма. Има министри в това правителство, които помогнаха да стигнат нещата дотук, обобщи Дянков. Той даде примери за реформатори - Александър Пулев, Константин Проданов, Атанас Пеканов, но нито един от тях не е финансов министър.

Той даде идеи какво да се прави - ББР да бъде ликвидарана като дружество, това дружество носи само корупция. Плюсът е, че има капитал от 2,7 млрд. евро, а кабинетът "Гюров" много умно си върна половината - при закриване още 1,3 млрд. евро се връщат в държавната хазна за 1 седмица. "Ахмед Доган със 150 млн. евро малко и средно предприятие ли е", попита Дянков след констатация кой тогава щял да дава кредити на малките и средните предприятия. "Винаги се е управлявало зле - никой няма да се разплаче на улицата, ако ББР бъде съкратена", настоя той. Друга идея - държавните служители да си плащат осигуровките, най-вече силовите министерства. Това пести 620 млн. евро, финансовото министерство вече го казва. Трета идея - всички пенсионери да излязат от държавната администрация. Ще стане доброволно, като се махне обезщетението от 20 заплати при напускане, един ред в законодателството е - на следващия ден всички тези пенсионери ще изчезнат, защото няма да искат да работят като няма обезщетение, уверен е Дянков. И уточнение - това е държавна администрация, около 60 000 са в силовите ведомства, 50 000 са по министерската администрация.

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