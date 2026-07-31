КС започна дело по атаката на ГЕРБ и ПП срещу бюджета

Конституционният съд образува дело по жалбите на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" срещу Закона за държавния бюджет за 2026 г. Докладчик по него е съдия Соня Янкулова. Искането е внесено от 50 народни представители от двете парламентарни групи, които взаимно си осигуриха необходимите подписи, тъй като нито една от тях не разполага самостоятелно с минимално изискуемите 48 депутати за сезиране на Конституционния съд.

Освен жалбата срещу държавния бюджет, "Продължаваме промяната" оспорва и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Макар да атакуват един и същ закон, мотивите на двете формации са различни. Още: ГЕРБ и "Продължаваме промяната" отделно атакуваха бюджета в Конституционния съд

Атаките по бюджета

От ГЕРБ твърдят, че бюджетът противоречи на Конституцията, Закона за публичните финанси и Договора за функционирането на Европейския съюз. Според бившия финансов министър Владислав Горанов основният проблем е заложеният бюджетен дефицит от 5.7% от БВП, който надхвърля законовото ограничение от 3%.

"Продължаваме промяната" оспорва няколко конкретни разпоредби в бюджета. Сред тях са премахването на формулата за определяне на минималната работна заплата, обвързването на възнагражденията на магистратите със заплатите на депутатите, както и промени в Кодекса на труда, приети чрез преходните разпоредби на закона. В отделна жалба партията атакува и изменения в Закона за здравето, включени в бюджета на ДОО, които засягат правилата за преразглеждане на решения на ТЕЛК.

Законът за държавния бюджет беше приет окончателно от парламентарното мнозинство на 24 юли и предизвика остра реакция от страна на опозицията. От "Продължаваме промяната" настояха президентът да наложи вето и организираха петиция в подкрепа на искането, но вицепрезидентът Илияна Йотова отказа да върне закона за ново обсъждане и той беше обнародван в "Държавен вестник". Още: Президентските избори ще покажат накъде духа вятърът: Опозицията притеснена, че властта си урежда ВСС и главния прокурор

"Демократична България" и "Възраждане" също гласуваха против бюджета, но не се присъединиха към исканията до Конституционния съд.

Междувременно председателят на Конституционния съд Павлина Панова коментира, че съдът би могъл да се произнесе по отделни текстове от закона, ако намаленият бюджет на дадена институция възпрепятства нормалното изпълнение на конституционно възложените ѝ функции.