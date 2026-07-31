Готвят сериозни промени в управлението на Левски и нова роля за Наско Сираков

Общото събрание на акционерите на Левски ще се проведе на 14 септември 2026 година. На него се очаква да бъдат разгледани сериозни промени в Устава и структурата на управление на клуба. Предвижда се и създаването на длъжността "почетен президент", която според икономиста Петър Ганев може да бъде предназначена за настоящия мажоритарен собственик Наско Сираков.

Левски преминава към едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове

Информацията беше разпространена от Ганев, който е член на Контролния съвет на Сдружение "Левски на левскарите". Организацията притежава миноритарен дял от акциите на клуба. Според публикуваната покана се предлага Левски да премине към едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове. По думите на Ганев бъдещият ръководен орган ще разполага с широки правомощия.

Още: Левски май остана без твърд титуляр за следващия мач в първенството

Учредяват длъжност "почетен президент", която вероятно ще се заеме от Сираков

Сред предложенията е и учредяването на длъжността "почетен президент". Човекът, който я заема, ще може да присъства на заседанията на Съвета на директорите и да има съвещателен глас по въпроси, свързани със спортно-техническото развитие на клуба.

Оттегля ли се Сираков от реалното управление на клуба?

"Това изглежда като позиция за Сираков, която може да означава и оттеглянето му от реалното управление на клуба, ако не е част от Съвета на директорите", коментира Ганев. В дневния ред присъстват и текстове, свързани с предстоящо увеличение на капитала. Подробностите по тях все още предстои да бъдат разгледани от Сдружение "Левски на левскарите".

По настояване на миноритарния акционер са включени и въпросите за стратегията за развитие на Левски през следващите пет години и намеренията за изграждане на нов стадион. "По тази тема мълчанието остава пълно", отбеляза Ганев. В поканата не са посочени имената на предложените членове на бъдещия Съвет на директорите. Ганев допуска, че те може да фигурират в документите, които се съхраняват в клуба и предстои да бъдат прегледани от представител на Сдружението.

Още: Спортинг му постави клауза от 45 милиона, Англия го отхвърли: Кой е новият португалец в Левски?