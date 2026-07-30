Еврото премина психологическата граница на фона на колебанието на долара

Курсът на еврото е с минимална промяна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщиха германски сайтове за финансова информация. Единната валута се разменя за 1,1448 долара за едно евро, което е леко понижение с 0,01 на сто. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1380 долара спрямо 1,1367 долара във вторник.

Американският долар се стабилизира по време на азиатската търговия, след като Управлението за федерален резерв на САЩ остави основните си лихвени проценти без промяна, а президентът Кевин Уорш не даде ясен сигнал за бъдещата посока на паричната политика. Още: Кой колко евро изкарва в Германия и за какво ги харчи?

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се повиши с 0,1 на сто до 100,93 пункта. Подкрепа за долара оказаха и съобщенията, че САЩ са извършили въздушни удари срещу цели в Иран.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1474 щатски долара. Още: Еврото започна новата седмица с две преминавания през психологическа граница

В последната година

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В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.