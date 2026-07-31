Шампионът на Англия е все по-близо до мечтаното ново попълнение

Шампионът на Висшата лига Арсенал все още не е намерил правилният звезден играч, с който да започне привличането на големи имена през летния трансферен прозорец. От седмици "артилеристите" преследват подписа на Бруно Гимараеш, но от настоящия му клуб Нюкасъл отказаха няколко оферти. "Свраките" искаха 100 милиона паунда за бразилския халф, но по последна информация на "The Times", двата клуба са постигнали спорезумение за по-ниска трансферна сума.

Арсенал ще даде 80 милиона паунда за Бруно Гимараеш

Преди около седмица от Арсенал не бяха предложили повече от 60 милиона паунда за трансфер на Бруно Гимараеш. Нюкасъл искаше 100 милиона паунда, но според последните информации, двата клуба са постигнали споразумение. Очакванията са "топчиите" да платят трансферна сума около 80 милиона паунда, включително бонуси, за услугите на Гимараеш. "Свраките" бяха заявили още, че няма да приемат оферта под 70 милиона паунда и явно последната на Арсенал ги устройва. Мениджърът на "артилеристите" Микел Артета много държи на привличането на бразилеца, тъй като иска да подсили халфовата си линия с технични играчи.

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Нюкасъл вече е намерил заместник на Гимараеш

Нюкасъл вече изгуби две от големите си звезди - Антъни Гордън отиде в Барселона, а Сандро Тонали беше продаден на Тотнъм. Това, заедно с високите цени на футболистите, които преминават в отбори от Висшата лига, е причината "свраките" да искат толкова много пари за Бруно Гимараеш. Очаква се той да бъде заменен с халфа на бразилския Ботафого Данило. Той има опит в Англия, като игра два сезона във Висшата лига с Нотингам Форест. Сумата за неговия трансфер ще бъде около 25 милиона паунда.

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