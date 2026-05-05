Евро срещу долар: Нов изненадващ обрат в курса

05 май 2026, 9:26 часа 669 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя нов обрат, като пак падна под психологическата граница от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло бе на значително по-ниски стойности и през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток и тя продължава да влияе върху курса на еврото.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1682 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,17 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 6 април, когато беше на ниво 1,1507 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 8 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1714 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов Редактор
