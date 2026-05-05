Високо в планините още е зима, подходящо е за туризъм

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В най-високите части на Стара планина времето не е подходящо за туристи поради мъгла. Във високите части на планините обстановката е зимна, посочиха още от ПСС.

Нямаме регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността около и следобед. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин – сняг.

Ще духа слаб, до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

